تنظم النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية « مهرجان عرس الصحراء » بدعم من وزارة الثقافة وبتعاون مع كل من المديريتين الجهويتين للثقافة بالعيون والداخلة، بكل من مدينتي العيون والداخلة يومي 26 و27 نونبر الجاري و 02 و03 دجنبر 2022 المقبل.

مبادرة تنظيم « مهرجان عرس الصحراء » ثمرة مجهودات محمودة بذلها القائمون على فعاليات هذا الحدث الفني والإبداعي الجميل، يتصدرهم الأستاذ الفاضل توفيق عمور، وهي مناسبة للإشادة بالمبادرة وبإختيار حاضرتي الداخلة والعيون لإحتضانها احتفاء بمناسبتي الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذكرى67 لعيد الاستقلال المجيد .

إن الحفاوة الكبيرة التي تلقت بها الفعاليات الفنية هذا الحدث تشكل حافزا للتفكير في جعله تقليدا سنويا ثابتا بهذا الجزء من مملكتنا الحبيبة، تتظافر جهود الجميع لإنجاحه لما يشكّله من قيمة مضافة في مجال التنشيط الفني وتشجيع الإبداع.

حفظ الله راعي الثقافة والمبدعين مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين.