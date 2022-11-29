جمعية جسور تارودانت للثقافة و الابداع ترى النور بحضيرة سوس ماسة

بقلم محمد الدريهم

توجت عمليات التواصل المتتالية خلال الفترة الزمنية الأخيرة بين نخبة من المثقفين والأكاديميين والفاعلين الجمعويين من بنات وأبناء مدينة تارودانت بعقد الجمع العام التأسيسي لمولود جمعوي جديد يحمل اسم: « جمعية جسور تارودانت للثقافة والإبداع ». الهدف المنشود من وراء هذه المبادرة بحسب أعضاء وعضوات هذه المنظمة المدنية الجديدة المساهمة، إلى جانب فرقاء آخرين وجمعيات أخرى، هو النهضة الثقافية والفنية والتربوية والرياضية لمدينة تارودانت، وذلك بما يليق بمكانة الموروث الحضاري الضارب في عمق التاريخ لهذه المدينة، وبما ينسجم مع تطلعات نخبها وسعيهم لتحقيق انبعاث جديد ل »حاضرة سوس ».

هذا و وقد أخذ أعضاء « جمعية جسور تارودانت للثقافة والإبداع » على عاتقهم الانخراط بقوة في عمل جماعي يتأسس على اتخاذ المبادرة، وبلورة تصورات ومشاريع قابلة للتنزيل، من شأنها أن تخلف أثرا إيجابيا نوعيا على المشهد التنموي في تارودانت، سواء تعلق الأمر بما هو ثقافي أو فني أو رياضي أو غيرها من المجالات التي تعود بالنفع على مختلف الفئات الاجتماعية، لاسيما منها فئة الشباب ذكورا وإناثا. وقد انتخب الجمع العام التأسيسي لهذه الجمعية الفتية مكتبا مسيرا جاء على الشكل التالي:

ـ الرئيــــــــس : الدكتور خالد الشنكيطي

ـ نائبة الرئيس: الدكتورة مريم أيت بن أحمد

ـ الكاتــــــــــب: حسن هرماس

ـ نائبتـــــــــه: صفاء حاضر

ـ الأميـــــــن: عبد الكبير لمين

ـ نائبتــــــه : فاطمة الزهراء شهاب

ـ المستشارون: الدكتور عبد الجليل مسكين، سلمى سلمات، خليد الحاتمي، خديجة بن الشيخ، رضوان أزبير، محمد أمهرسي،رشيد ايت بنعيم.