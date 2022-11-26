ماذا يعني ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب!!!

الكاتب: منير الحردول

ماذا يعني الارتفاع الكبير في حالات الطلاق بالمغرب!!

أعتقد ان ذلك يعني الدفع بالمزيد من المعاناة وتدمير النواة الصلبة للأسرة، بل والدفع بالجميع إلى المزيد من الآفات الاجتماعية، التي لا يمكن حصرها..لذا، فالتفكير جيدا قبل الإقدام على الزواج، مع تغيير نمطية التفكير المبنية على سلة الماديات وكفى! وتغول بعض الأفكار المشجعة على النفور والتشنج بين الأزواج والزوجات في آن واحد، بدعوى العصر والحرية والحقوق، زد على ذلك أوهام الرومانسبة المزيفة وتكلفة الحياة التي تحتاج لتقاسم الصبر، كلها عوارض أمست تتجه رويدا رويدا للأفول..فالأجيال السابقة مدرسة بحد ذاتها، مدرسة في الصبر وتقاسم المسؤوليات، ونكران الذات في سبيل استمرارية الحياة الأسرية، بهدف وصول الأطفال لبر الأمان، سبيل كان أولوية الرعيل الأول، الذي رغم قساوة الظروف، كانت مفاهيم من قبيل الرجولة والمرأة اسم على مسمى، عكس جيل يدعي المعرفة الزائدة، ونسي أن هناك مسافة شاسعة بين الرجولة والذكورة، وبين شموخ المرأة وتقاسيم الأنوثة!!