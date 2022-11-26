ورشة تثمين الأنشطة الترافعية الخاصة بدعم آليات المشاركة المواطنة بجماعات وجدة

عبدالقادر كتــرة

احتضنت خمس جماعات ترابية تابعة لعمالة وجدة أنجاد، (جماعات وجدة، النعيمة، أهل أنجاد، مستفركي وسيدي بولنوار)، يوم 24 نونبر2022 ، بوجدة، من ورشة عمل حول تثمين الممارسات الجيدة والدروس المستخلصة في مجال الترافع من أجل دعم آليات المشاركة المواطنة، نظمتها جمعية وجدة عين الغزال 2000 وجمعية التعاون للتنمية والثقافة

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وكان الهدف من هذه الورشة هو تثمين الممارسات الجيدة والاستفادة من الدروس المستخلصة من مسار إعداد استراتيجية الترافع، وذلك من أجل تجويد ممارسات الديمقراطية التشاركية التي ترتكز على الواقع والاحتياجات الخاصة للمواطنين على مستوى الجماعات المستهدفة بالمشروع.

هذا اللقاء تميز بعرض المذكرة المطلبية التي أنجزت وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين المحليين من ممثلي وممثلات هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي وفضاءات التشاور والوساطة بالجماعات الترابية الخمس المستفيدة من المشروع.

وتضمنت المذكرة مجموعة من التوصيات من بينها تمكين أليات المشاركة المواطنة (الهيآت والفضاءات) من الوسائل المادية واللوجستيكية لتيسير عملها، وتوفير الإمكانات المادية لدعم قدراتها التواصلية مع المحيط من خلال بوابة الجماعة او أي أداة تواصلية مناسبة، ووضع دليل لمختلف المؤشرات المرتبطة بتتبع برنامج عمل الجماعة تحت تصرف الهيئة، ووضع جدولة زمنية للتواصل الدائم بين رئيس المجلس أو من ينوب عنه وعضوات وأعضاء الهيئة، وإشراك الهيئة في دورات المجلس وفي أشغال اللجن الدائمة لإبداء الرأي وتقديم المعلومات التي تمكنها من القيام بعملها على أحسن وجه، ووضع برامج مشتركة بين المجالس و الأليات (الهيآت والفضاءات) تروم تحليل الإشكالات الترابية من زاوية النوع الاجتماعي….

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة نظمت في إطار مشروع « دعم وتعزيز ديناميات المشاركة الديمقراطية على مستوى الجماعات الترابية وعلى الصعيد الوطني للحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في المغرب »، المنجز بشراكة مع منظمة أوكسفام Oxfam بالمغرب، والحركة من أجل السلام (MPDL)، بدعم مالي من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) .