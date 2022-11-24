منير حموتي



في إطار الاحتفالات بعيد الاستقلال ووكذا الإعداد للاحتفال بيوم المهاجر الذي يصادف 18 دجنبر، نظمت جمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤها بوجدة وبشراكة مع الاتحاد الأوربي واليونسيف والاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق وبتعاون مع نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة، لقاء كرويا وديا جمع فريقا من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين مع فريق النهضة البركانية للشباب حضره أطر الجمعية وممثلي اليونسيف إلى جانب أطر ومسؤولي الفريق البركاني و ممثلين عن السلطة المحلية ببركان، وذلك يوم الثلاثاء 22 نونبر 2022 بأكاديمية النهضة البركانية



ويدخل هذا النشاط في إطار برنامج هجرة وحماية الذي تشرف عليه جمعية الشبيبة بمعية الشركاء سالفي الذكر.

هذا وقد خصص أطر ومسؤولو الفريق البركاني استقبالا رسميا وحارا بالضيوف، الذين قاموا بجولة لمرافق وملاعب الأكاديمية، قبل أن تعطى ضربة البداية للقاء الكروي الذي انتهى لفائدة الفريق البركان بواقع ستة أهداف لأربعة. وقد أبان الشبان المهاجرون عن علو كعبهم في لعبة كرة القدم مما نال إعجاب واستحسان الحضور

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وبعد هذا اللقاء أقيم حفل لتوزيع الجوائز أشرف عليه ممثلو اليونسيف رفقة رئيسة جمعية الشبيبة وممل أكاديمية جهة الشرق للتربية، الحفل الذي أعقبته مأدبة غذاء على شرف الوفود المشاركة في هذه التظاهرة

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ورحت الحاجة حورية عراض رئيسة جمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤها، أن اللقاء يندرج في إطار ادماج هذه الشريحة في إطار المنظومة التربوية والثقافية والرياضيات تحت شعار « لنعش سويا »، متقدمة بخالص شكرها لكل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة وعلى رأسهم أطر ومسؤولو النهضة البركانية الذين وفروا هذا الصرح الرياضي الرائع والسلطات المعنية التي بسطت المساطر الإدارية لإقامة التظاهرة