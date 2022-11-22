الى قطر يا اسود….قصيدة زجلية من نظم الاستاذ محمد حطحوط

كلمات اوزجل او نثر لم استطع اعطاءها انتماءها فقط هي نابعة من حبي وعشقي للمنتخب الوطني .مع اطيب الاماني لاسود الاطلس في كاس العالم بقطر .الاسود لا فرق بينهم وبين نجوم العالم هناك خاصة وانهم كذلك ينشطون بأعتد الفرق العالمية ويقدمون الافضل.

الى قطر يا اسود

بونو في المرمى موجود

حكيمي مدافع وهداف موعود

مزراوي باليسرى احسن مردود

سايس العميد والطريق مسدود

اكرد على الدفاع والهجوم قادر

امرابط القوة والعزم ديما حاضر

املاح الصرامة وبالكورة ما يغامر

اوناحي شاب واعد عامل يناور

زياش هداف اسجل اوفنان كبير

بوفال أراوغ ويعرف ما ايدير

النصيري راجع على المغرب إغير

الاحتياط حاضر او ديما واجد

الزلزولي والزروري عندو ما ايعاود

حمدالله والكورة في الشبكة

الصابيري وشديرة للخصوم هلكة

ابوخلال وشاعر براعة اومستعدين

بانون .داري و ياميق لوتار مقادين

جبران وعطية فالملعب جادين

المحمدي وتگناوتي للشبكة حارسين

اخنوس صغير ورجليه مقادين

لقجع رايس معاه الكورة ازيانت

الملاعب والنتائج جات او بانت

الرگراگي والطاقم الفوز ثابت

والجمهور وفي غاير وراحل

نساء ورجال في قطر نازل

تيفويات واعلام ومنادل وطبايل

مع ازكى التحيات… محمد حطحوت