نشاط رياضي متميز لجمعية قدماء المولودية الوجدية

عبد القادر البدوي

في إطار تفعيل برنامج أنشطتها الرياضية والثقافية السنوية، و بمناسبة احتفالات الشعب المغربي بالذكرى ال67 لعيد الاستقلال، نظمت جمعية قدماء المولودية الوجدية لكرة القدم، نشاط رياضي متنوع ،شمل دوري في كرة القدم للصغار لأقل من 13 سنة أطلق عليه دوري عيد الاستقلال شاركت فيه 8 فرق وهي، فضاء المولودية، مستقبل الشرق، أكاديمية وجدة، أجيال وجدة فوت، النهضة الوجدية، نادي الشبيبة الرياضية الوجدي، بال كونتاكت، الوفاء الرياضي، و فاز بهذا الدوري صغار مستقبل الشرق ، بعد فوزهم على فريق الوفاء الرياضي بحصة هدف لصفر، و فاز اللاعب الصغير جاد إجو من فريق فضاء المولودية بأحسن لاعب في الدوري

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هذا ولقي هذا الدوري الذي خصص للفئات الصغرى استحسانا من المتتبعين وأولياء وآباء اللاعبين، لما أبان عنه البراعم من مؤهلات وابداعات فنية، تحت قيادة اطر محلية تتوفر على كفاءات خلاقة، ساهمت في تطوير اللعبة للفئات الصغرى بجهة الشرق



تابع هذا الدوري فعاليات رياضية وجدية أمثال الباشا إبراهيم لاعب سابق لسكك وجدة و حمدي لاعب سابق للكرة المستطيلة إلى جانب طير يحي لاعب سابق للكرة المستطيلة و رئيس جمعية قدماء حكام الشرق السيد عطية محمد و بنيونس سليماني إطار بنكي و نور الدين البالي رئيس مولودية وجدة لألعاب القوي و بنيونس الورطاسي و يحي الجلطي ، و أعضاء جمعية قدماء لاعبي المولودية الوجدية لكرة القدم يمثلون مختلف أجيال المولودية لمواسم السبعينات والصمانينات و جيل التسعينان و نذكر منهم سي محمد مرزاق، سدار محمد، سميري كمال، مصطفى طاهري، شافا عمر، الويزي جمال، كلمنت محمد، فؤاد رزوك، الدراوي محمد، مرزاق فوزي، طير جلال، رحماني أحمد، خوي محمد، يحي الأزهري، يوسف حفيص و آخرون.

و موازاة مع دوري فئة الصغار، قامت الجمعية بتكريم بعض اللاعبين القدامى للمولودية الوجدية ، الامر يتعلق بمحمد مرزاق، جمال الويزي، حفيص يوسف كما تم تكريم قيدوم الصحافيين بمدينة وجدة الحاج محمد الزروقي الذي تعذر عليه الحضور لأسباب صحية و ناب عنه حفيده المراسل الصحفي أسامة الزروقي…وقام بتنشيط هذه الأنشطة المتميزة للجمعية المديع الرياضي المتألق كعادته صلاح العلالي



يدكر ان المبادرة، التي قامت بها جمعية قدماء مولودية وجدية،و التي يرأسها جلال طير، – لاعب المولودية وعميد المنتخب الجامعي سابقا-، تندرج في سياق المجهودات التي تروم إلى النهوض بالقطاع الكروي على المستوى المحلي والجهوي، إضافة الى خلق فضاء ملائم من أجل تقوية وتوطيد العلاقة بين مختلف أجيال اللاعبين السابقين الذين سبق لهم أن حملوا قميص فريق المولودية الوجدية، كان آخرها تكريم الحارس السابق لفريق المولودية الوجدية عبدالحميد بقال بمدينة احفير خلال شهر شتنبر 2022…وتهدف أيضا الى لم شمل جميع مكونات الفريق بما في ذلك قدماء المدربين والمسيرين ورجال الصحافة والإعلام ، كما تسعى الجمعية إلى الاهتمام أكثر بالذاكرة الكروية للنادي وتوثيقها…