مهرجان سينما الشعوب لإيموزاركندر يكرم الممثلة المغربية ناديا أيت خلال حفل الافتتاح بالمركز الثقافي للمدينة

بقلم محمد الدريهم

كان lسرح مدرج المركز الثقافي لمدينة إيموزار كندر على موعد حفل افتتاح النسخة 18 من مهرجان سينما الشعوب المنظم من طرف نادي السينما بالمدينة في الفترة الممتدة من 17 إلى 20 نوفمبر 2022 الجاري.

بعد كلمة الافتتاح والترحيب التي ألقاها الحسين الرامي مدير المهرجان الذي ذكر بالخطوط الرئيسية لبرنامج هذه النسخة الجديدة من مهرجان سينما الشعوب و بعدعرض مقتطفات موجزة من الخمسة عشر فيلما المنافسة في هذه النسخة الجديدة 2022 ,أشاد الجمهور بحرارة بالممثلة المغربية نادية أيت التي كانت نجمة حفل تكريم المنظمين لسينمائيين هذه السنة.

تميز حفل افتتاح الدورة الثامنة عشرة لمهرجان إيموزر كندر لسينمائي الشعوب بعرض فيلم » لوكان اطيحو لحيوط » لمخرجه حكيم بلعباس ، كما تم تنشيط حفل الافتتاح هذا من قبل فرقتين لفن أحيدوس من منطقة إيموزر أغاني راقصة ناجحة لتلميذات الثانوية التأهيلية محمد السادس احتفالاً بعيد الاستقلال المجيد.

في تصريح للجريدة, أكد مدير المهرجان الحسين الرامي ، أن برنامج هذه النسخة الجديدة من مهرجان سينما الشعوب غني ومتنوع للغاية ، بالنظر للأسماء البارزة الوطنية والدولية التي تشارك فيه ومن خلال تنوع الأنشطة المبرمجة والتي تميزت للوهلة الأولى بانفتاح المهرجان على البيئة المدرسية للمنطقة من خلال تنظيم ورشات عمل تدريبية في مجالات السيناريو وإعداد الممثل وتحليل الفيلم والتصويرلفاىدة تلامذة أربع مؤسسات تعليمية بالمنطقة.

بحسب مدير المهرجان ، يعرف هذا الأخير هذه السنة تنظيم حفل تكريم للممثلة المغربية نادية أيت التي برزت بالساحة السينيمائية في السنوات الأخيرة وأذهلت هواة السينما المغربية والمشاهدين ، الانفتاح على مهرجانات أخرى باستقبال ضيف مميزهذا العام الا و هو مهرجان سلا الدولي لسينما المرأة لتبادل الخبرات و تقاسم طرق العمل وكذلك الانفتاح على السينما العالمية بفتح نافذة على السينما الإسبانية و عرض أربعة أفلام لهذا الدولة الصديقة بحضورمخرجيها وبعض ممثليها.

من جهته ، أوضح مصطفى أخرزوز ، رئيس نادي إيموزر السينمائي المنظم للمهرجان ، في تصريحه للجريدة ، أن الدورة الثامنة عشرة من مهرجان سينما الشعوب عرفت هذه الدورة دخول خمسة عشر فيلما قصيرا للمنافسة على الجائزة الكبرى للمهرجان و يمثلون الدول الصديقة و الشقيقة تونس وسوريا وليبيا ومصر والعراق وعمان والجزائر وكندا والمغرب.

كما ستعرفالدورة تنظيم ندوة فكرية حول موضوع « السينما والفلسفة: العلاقة الممكنة » والتي سينشطها كبار المفكرين والنقاد والمخرجين والباحثين الأكاديميين في مجال السينما.

من جانبها قالت الفنانة نادية أيت إنها تشرفت كثيرا بهذا التكريم الذي نظمه على شرفها نادي السينما لإيموزار والذي يمثل لها تشجيعا للمضي قدما في هذا المجال السينمائي وتقديم أفضل ما في وسعها لترقى إلى مستوى تطلعات معجبيها.

أما عن رئيس لجنة تحكيم الدورة الثامنة لمهرجان إيموزر لسينما الشعبية ، فقد أعلن المنتج التونسي مجدي الحسيني أنه يتشرف بالمشاركة في هذا المهرجان الذي نُظم في مدينة إيموزر الجميلة ، مصيفا: « نحن ذاهبون إلى مشاهدة خمسة عشر فيلما قصيرا تسلط الضوء على تنوع الدول المشاركة التي تدخل المسابقة « .