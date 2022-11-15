الصداقة المغربية التونسية تخلد عيد الاستقلال بالهرهورة

بقلم محمد الدريهم

احتفالاً بعيد الاستقلال مدينة الهرهورة الساحلية الصغيرة ، تنظم الجمعية (المغربية التونسية) جمعية ناس زمان للثقافة والفنون والتراث الأصيل برئاسة التونسية مهضبي إيناس ، رائدة الأعمال والمديرة الفنية التي المستقرة بالمغرب منذ 20 سنة أمسية فنية بالتعاون مع جمعية مفتاح الخير للفنون والتراث الأصيل بحضور افراد من الجالية التونسيين المقيمة بالمغرب ومغاربةو ذلك يوم السبت 19 نونبر المقبل.

برنامج الأمسية التي سيحييها الفنانون بدر فينيش والشاب أيوب وعبد الحكيم السلاوي والشاعرة الكبيرة حياة النخلي. سيمكن الحضور من اكتشاف الأطباق المغربية والتونسية وفنون الطهي بالبلدين الشقيقين، بما في ذلك تذوق طابق « الرفيسة » المغربية و »الرفيسة » التونسية. و يذكر أن جمعية ناس زمان سبق لها و أن نظمت أمسية مماثلة في يناير 2022 خصصت لتذوق الكسكس المغربي والكسكس التونسي.

وأكدت السيدة المهدبي إيناس رئيسة جمعية ناس زمان في تصريح لها للصحيفة بأن يوم السبت 19 نوفمبر الجاري ؛ ستحتفل الجالية التونسي المقيمة بالمغرب مع أشقائهم المغاربة بعيد الاستقلال وستتم دعوتهم إلى بوفيه((Buffet تونسي ومغربي تنظمه الجمعية في حفلا ساهر وذلك وفقًا للأهداف المرسومة لجمعية و التي تهدف إلى تقريب التونسيين من الفنون الشعبية و الثقافة العريقة والأطباق و فن الطبخ والعادات والأزياء المغربية و تعريف المغاربة كذلك الثقافة و الفنون التونسية بما فيها فن الطبخ و الزي التقليدي التونسي و العادات و التقاليد الخاصة بهذا البلد الشقيق.

قالت ، قريبًا ، سأكون في تونس حيث سننظم حدثًا مشابهًا لتقريب مواطنينا بتونس من فن الطهي وهذه الثقافة والتراث المغربي الأصيل.