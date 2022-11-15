جمعية الغابة النمودجية بإفران تحتفل بالذكرى الثلاثين لميلاد شبكة الغابات النموذجية الدولية بمدينة أزرو

بقلم محمد الدريهم

احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس شبكة الغابات النموذجية الدولية ، تنظم جمعية الغابات النموذجية في إفران (AFMI) سلسلة من الأنشطة البيئية والتوعوية ، بما في ذلك نشاط تواصلي مع تلاميذ ة تلميذات المؤسسات الإعدادية والثانوية بإقليم إفران الهذف منه, زيادة وعي الشباب بالتنمية المستدامة من خلال ممارسة الصحافة وتشجيعهم على فهم مفهوم الغابات النموذجية وورشة عمل رفيعة المستوى بهدف وضع الأساس لرؤية جديدة للتنمية المستدامة في إقليم إفران ووضع مشروع خطة العمل للعقد 2022-2032.

وفي هذا السياق ، تم استدعاء 24 تلميذ و تلميذة يمثلون الثانوية التؤهيلية طارق بن زياد أزرو. محمد الخامس بأزرو و إعدادية ابن رشد بآيت يحيى الله ؛ عمر بن عبد العزيز لتمحضيت و ضاية عوا يوم السبت الماضي 12 نوفمبرالماضي للمشاركة في ورشة تكوينية خاصة بالصحفيين الشباب لغابة إفران النموذجية .

تميز البرنامج العام لهذه الدورة الأولى بعرض تقديمي حول فلسفة الغابات النموذجية والتنمية المستدامة للأستاذ هاشمي مولاي إدريس ، عرض تقديمي عن إنجازات نموذج غابة إفران قدمها أوقنو لحسن تلاه تبادل تجارب مع ممثلي الجمعيات الشريكة والتعاونيات والمستفيدين من مشاريع جمعية الغابة النمودجية بإفران وورشة عمل حول تقنيات التحقيق الصحفي وتقنيات التصوير و الفيديو من تنشيط محمد الدريهم وسعيد زلماط.

في تصريح للجريدة, اكد الأستاذ هاشمي مولاي إدريس أمين مال الجمعية المنظمة ​​؛ بأن شبكة الغابات النموذجية الدولية تحتفل هذه السنة بالذكرى الثلاثين لتأسيسها و بهذه المناسبة يتم الاحتفال بهذه الذكرى السنوية من قبل جميع الغابات النموذجية في العالم و قد اخترنا في جمعية إفران النموذجية للغابات ، الاحتفال بهذا الحدث ، في البداية ، بتنظيم مسابقة للشباب ينتمون الى 6 مؤسسات ثانوية ( 3 اعدادية و 3 تأهيلية)، لتشجيعهم على لعب دور الصحفيين الشباب للتواصل حول مفهوم الغابات النموذجية ، ومختلف المشاريع التجريبية التي تقوم بها الجمعية والرسالة التي أعطتها هذه الجمعية لنفسها « .

وإضاف ؛ “نظمنا يوم السبت ورشة عمل إعلامية وتدريبية للفرق الستة المشاركة. تضمن برنامج اليوم عروض تقديمية حول مفهوم وتاريخ الغابات النموذجية ، وأهداف التنمية المستدامة ، وإنجازات الجمعية ، وشهادات من ممثلي الجمعيات الشريكة ، واختتم اليوم بمداخلة السيد محمد الدريهم حول تقنيات التحقيق الصحفي. و مداخلة السيد زلماط سعيد حول تقنيات التصوير,

بالإضافة إلى هذا, و تخليدا لليوم العالمي للجبال الذي يصادف يوم 11 ديسمبر من كل سنة ، تعتزم جمعية الغابة النمودجية بإفران تنظيم ورشة عمل رفيعة المستوى تهدف من خلالها الجمعية إلى التعريف بالإنجازات التي حققتها منذ إنشائها ، وتقييم. المشاريع الرائدة وكذلك المبادرات الهامة التي نفذتها في مجالات تدخلاتها. كما سيتم فتح نقاش رئيسي مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة من أجل توحيد الجهود ورسم خارطة طريق في خدمة المجتمع والبيئة.

خلال هذه الورشة ، سيتم عرض مقاطع فيديو تلخص مبدأ الغابات النموذجية ، وتاريخ الشبكة الدولية وتاريخ AFMI بالإضافة إلى إنجازاتها خلال 12 عامًا من العمل الجاد والمتواصل.

سيتعين على الشركاء والخبراء المشاركين في هذا الحدث الوقوف مع أعضاء AFMI على معالم رؤية جديدة للتنمية المستدامة على مستوى إقليم إفران ووضع مسودة لخطة العمل للعقد 2022-2032.

في الوقت نفسه ، سيتم تتويج تلاميذ المدارس الذين فازوا في مسابقات المراسلين الشباب التي أطلقتها جمعية الغابات النموذجية في إفران.

للتذكير, إن سنة 2022 تصادف الذكرى الثلاثين لإنشاء الشبكة الدولية للغابات النمودحية (IMFN) ، وهو مجتمع الغابات النموذجي العالمي الذي تم إنشاؤه في عام 1992. ويلبي كل نموذج من الغابات التي يجمعها معًا المبادئ الأساسية والنهج المبتكر . في عام 2010 ، كانت AFMI أول غابة نموذجية في شمال إفريقيا تنضم إلى هذه الشبكة. نتيجة لعملية تشاور طويلة على مستوى المنتزه الوطني بإفران لتطوير نهج مبتكر يجمع بين الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمعات المحلية مع الاستدامة طويلة الأجل للمناظر الطبيعية حيث تشكل الغابة عنصرًا رئيسيًا .

توفر الذكرى الثلاثين لتأسيس IMFN فرصة أخرى لتسليط الضوء على النجاحات التي تحققت داخل هذه الشبكة وتسليط الضوء على إنجازات AFMI منذ إنشائها في عام 2010.