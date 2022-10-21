بلاغ صحفي حول اللقاء التشاوري لإعداد برنامج تنمية عمالة الرباط

في إطار المقاربة التشاركية لإعداد برنامج تنمية العمالة للفترة الممتدة ما بين 2022-2027، نظم مجلس عمالة الرباط لقاء تشاوريا مع المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني والفاعلين المحليين تحت شعار « المقاربة التشاركية رافعة للتنمية » اليوم، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 بالقاعة الكبرى للاجتماعات بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة.

ويدخل هذا اللقاء في إطار عملية التشخيص التي يقوم بها المجلس بهدف الاستماع إلى آراء الجمعيات والتشاور معهم في المجالات التي تدخل في صميم اختصاصات المجلس، وتجميع مقترحاتهم وتصوراتهم وإغناء المعلومات حول الوضعية الراهنة للمرافق الاجتماعية والبنيات التحتية، والتعرف عن قرب على رأيهم بخصوص مجالهم ونقط الضعف ونقط القوة ومكامن الخصاص من خلال جمع المعطيات المتعلقة بمختلف المجالات (المجال الاجتماعي، البيئة – الصحة – التعليم- الرياضة……) وتحديد سبل التنمية ومناحي التغيير كما يتصورها السكان لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وتضمن برنامج اليوم التشاوري عقد ورشتين، حيث خصصت الورشة الأولى لموضوع « التنمية الاجتماعية والأنشطة المدرة للدخل من أجل تحقيق الإدماج الاجتماعي »، أما الورشة الثانية فهمت موضوع « التحديات والإشكاليات المرتبطة بالمجال الاجتماعي ».

وخرجت ورشات العمل هاته بتوصيات واقتراحات أظهرت التصور الاولي لبرنامج التنمية والمجالات التي يتعين أن يشملها والتي تحظى بالأهمية لدى الساكنة لتلبية احتياجاتها الأساسية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يولي اهتماما بالغا للورش الاجتماعي ببلادنا.