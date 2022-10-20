Home»National»الزيادة في الأجور..عندما يغيب الإنصاف عن الإصغاء!!

الزيادة في الأجور..عندما يغيب الإنصاف عن الإصغاء!!

/ /0/ 24
0
Shares
PinterestGoogle+
 

الكاتب: منير الحردول

في قضية الزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الدخل..فلا يعقل من السياسة أن تتجاهل أحاسيس الأجراء والموظفين، وهم يرون ويسمعون زيادات دفعة واحدة، أو عبر عدة دفعات لقطاعات بعينها، بمقدار أجرة الكثير من أفراد الطبقة الوسطى، والدوس على حقيقة المعاناة التي انعكست على الطبقات الوسطى، من خلال الارتفاع الكبير للأسعار، بدعوى الكم والعدد الهائل من الموظفين والتكلفة المالية.. واقتراح مبالغ مؤلمة للزيادة، مقابل الإعلان عن زيادات كبيرة لوظائف بعينها..فما هكذا تكون سياسة التضامن، وما هكذا تكون شعارات تقليص الفوارق بين الأجور، وما هكذا هي السياسة الاجتماعية التي يتم الترويج لها في كل المناسبات..الزيادة التي تقل عن 1000 درهم ليست زيادة..فالزيادات في الأجور عليها ان تراعي تمثلات الناس حول العدالة بين الفئات الاجتماعية، لا أن تزيد الشرخ والتفاوت في كل شيء..فهل للسياسة إصغاء!!! فكيف سيشعر من يتخذ قرار الزيادات لو قيل له أن الزيادة في أجرته السمينة ستكون بمقدار 25 درهم أو 200 أو حتى 500 درهم..فالإحساس بشعور الآخر الذي ليس هو الأنا!!هو سر نجاح السياسات الاجتماعية في جل البلدان الصاعدة.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailثانوية عمر بن عبد العزيز التأهيلية بوجدة تبحث عن استرجاع مجدها الضائعDefault Thumbnailفي بلاغه ، وبسبب الزيادة في اسعار المحروقات حزب الاستقلال يعلن الحرب على حكومة بنكيرانDefault ThumbnailVIDEOS وجدة خطبة عيد الاضحى : خطبة نارية ضد تجار ومروجي المخدراتDefault Thumbnailالاساتذة المتعاقدون مع مكتب التكوين المهني بالجهة الشرقية

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.