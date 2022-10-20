الزيادة في الأجور..عندما يغيب الإنصاف عن الإصغاء!!

الكاتب: منير الحردول

في قضية الزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الدخل..فلا يعقل من السياسة أن تتجاهل أحاسيس الأجراء والموظفين، وهم يرون ويسمعون زيادات دفعة واحدة، أو عبر عدة دفعات لقطاعات بعينها، بمقدار أجرة الكثير من أفراد الطبقة الوسطى، والدوس على حقيقة المعاناة التي انعكست على الطبقات الوسطى، من خلال الارتفاع الكبير للأسعار، بدعوى الكم والعدد الهائل من الموظفين والتكلفة المالية.. واقتراح مبالغ مؤلمة للزيادة، مقابل الإعلان عن زيادات كبيرة لوظائف بعينها..فما هكذا تكون سياسة التضامن، وما هكذا تكون شعارات تقليص الفوارق بين الأجور، وما هكذا هي السياسة الاجتماعية التي يتم الترويج لها في كل المناسبات..الزيادة التي تقل عن 1000 درهم ليست زيادة..فالزيادات في الأجور عليها ان تراعي تمثلات الناس حول العدالة بين الفئات الاجتماعية، لا أن تزيد الشرخ والتفاوت في كل شيء..فهل للسياسة إصغاء!!! فكيف سيشعر من يتخذ قرار الزيادات لو قيل له أن الزيادة في أجرته السمينة ستكون بمقدار 25 درهم أو 200 أو حتى 500 درهم..فالإحساس بشعور الآخر الذي ليس هو الأنا!!هو سر نجاح السياسات الاجتماعية في جل البلدان الصاعدة.