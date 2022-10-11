جمعية مبادرات شباب إيتزار تنظم الطبعة الثالثة لترايل إيتزار ببحيرة اكلمام سيدي علي يومي 19-20 نونبر 2022

بعد نجاح طبعتي مايو 2021 ومايو 2022؛ يعود ترايل إيتزار- ITZER TRAIL- سباق التضامن 100٪ للواجهة الرياضية، ويوقع بتنظيم النسخة الثالثة ، يومي 19 و 20 نوفمبر 2022 ببحيرة اكلمام سيدي علي الخاضعة لنفوذ الجماعة الترابية لإيتزار بإقليم ميدلت في قلب الأطلس المتوسط.

جديد هذه الدورة مسافتين مختلفتين، أولاهما على طول 42 كيلومترًا على مرحلتين والثانية على طول 21 كيلومترًا في مرحلة واحدة، بالإضافة إلى مسافة 10 كيلومترات للمبتدئين والمرافقين.

هدف جمعية مبادرات شباب إيتزار (ASSIJI) من وراء تنظيم » ترايل إيتزار » هذا، هو أن يكون حدثًا تضامنيًا يخصص 100٪ من عائداته لأعمال التنمية المحلية. كما أن هناك أيضًا حد أدنى من مشاركة الإناث بنسبة 10 ٪ وما يصل إلى (10 ٪) من المشاركين أبناء المنطقة وسكانها.

السباق، الذي ينظم بالكامل في بيئة طبيعية محمية، سيسمح بتجربة الانغماس الحقيقي في الأراضي الأمازيغية بالثقافة والموسيقى المحلية، وقرية التضامن والإقامة عند الساكنة وبتشجيع الشباب ودعم الحرف المحلية، إذ سيتم صنع الميداليات والجوائز والهدايا للمشاركين محليًا ونقشها في خشب الأرز الشهير بالمنطقة.

في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار فريد بنلفضيل ، مدير الترايل ورئيس ASSIJI ، إلى أن » ترايل إيتزار » ، سباق التضامن بنسبة 100٪ ، تنظمه جمعية مبادرات الشباب (ASSIJI) كنشاط من أنشطتها الرامية الى الترويج لمنطقة إيتزار و اكلمام سيدي علي البحيرة التي تقع بجماعة إيتزار في قلب الأطلس المتوسط ​​على ارتفاع 2075 مترًا ولكنها غير معروفة جيدًا في المغرب. نظمت ASSIJI نسختين في مايو 2021 ومايو 2022 انطلاقا من مركز إيتزار مروراً بسد ايت الحاج وغابة ايتزار وستسمح النسخة الثالثة للمشاركين باكتشاف ممرات جديدة ومناظر طبيعية جديدة بمنطقة بحيرة سيدي علي.

كما أكد رئيس الجمعية المنظمة بأن تنظيم « ITZER TRAIL » يتم لصالح سكان إيتزار وعلى وجه الخصوص لتمويل مشاريع ASSIJI في مجالات التعليم من خلال إجراءات لتطوير المدارس في المنطقة، وشراء ملابس جديدة، ومدافئ والنظارات ودروس الدعم والتقوية والأنشطة الموازية للتعليم كالرسم والمسرح والقراءة …و الترويج للرياضة من خلال دعم نادي الجري ونادي التايكواندو،

وأضاف أنه في إطار التضامن هذا ، نفذت الجمعية خلال ثلاث سنوات نحو ستين عملاً من بينها على وجه الخصوص ومن بين أمور أخرى ، توزيع ملابس شتوية جديدة في ديسمبر / يناير لصالح تلاميذ المنطقة ، وتوزيع النظارات في كل موسم دراسي جديد ، تجديد مدارس وداخلية لـ 240 طالب وطالبة ، وكفالة أيتام إيتزار من خلال تزويدهم بدخل شهري ، وتوزيع قسائم شراء والمساعدات في شهر رمضان ، عيد الفطر وعيد الأضحى ، وهو تمويل مشاريع خاصة بالحلويات وزراعة التفاح وبمنتجات الألبان ، وإنشاء أكاديمية تدريب في عام 2021 من خلال تنشيط ورشات تعليمية و ترفيهية لمواكبة و دعم التنمية الفسيولوجية والمعرفية والأكاديمية و الاجتماعية للتلاميذ و الشباب وتمويل حفر بئر بمدرسة لضمان بيئة صحية

إيتزار هي بلدة قروية تقع في الأطلس المتوسط ​​، على ارتفاع 1،658 مترًا حيث تشتهر بأصناف التفاح الاستثنائية. تم إدخال شجرة التفاح هناك في عام 1950. وهي تحتل مساحة تقارب 610 هكتار. يعتمد النشاط الزراعي أيضًا على محاصيل الحبوب وتربية الأغنام وأشجار الفاكهة وما إلى ذلك.

كما ان جمعية مبادرات شباب إيتزار, جمعية شابة تم إنشاؤها في عام 2019 بمبادرة من مائة شاب من المنطقة. هدفها هو المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة من خلال تنظيم الأحداث الرياضية ومبادرات التضامن ، مع الاحترام الكامل للطبيعة والثقافة المحلية. وتعتبر الجمعية حلقة وصل بين سكان إتزر وشباب المنطقة الذين استقروا في جميع مدن المغرب وخارجها. منذ إنشائها، استثمرت ASSIJI أكثر من 2 مليون درهم في حوالي خمسين نشاطًا مع تأثير فوري في إطار التنمية المستدامة.

محمد الدريهم