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جمعية واد الناشف سيدي معافة تنظف مقبرة الشهداء

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في إطار برنامج أوراش قامت جمعية واد الناشف سيدي امعافة بوجدة بتنزيل برنامج تنقية المقابر، و البداية كانت من مقبرة الشهداء


تنظيف المقبرة من الحشائش والأوساخ و النفايات المتراكمة، تم تجميعها باستعمال عشرات الأكياس البلاستيكية، وتوفير مختلف الوسائل لتسهيل عملية النظافة، وهي العملية التي تواصلت إلى غاية تنقية المقبرة من الأوساخ التي كانت تعيق مرور زوار المقبرة


و صرح محمد الودغيري رئيس جمعية واد الناشف سيدي معافة ان في إطار برنامج اوراش التي نزلته الحكومة إستفادت الجمعية من هدا الدعم والدي خصص لتنظيف المقابر بمدينة وجدة وتهدف هذه المبادرة إلى “الاعتناء بالمقابر وإكرام الموتى وإضفاء رونق وجمالية على المكان في ظل العشوائية التي تشوه قبور المتوفين وتسيء إلى ذويهم


و لقيت، هذه المبادرة استحسان من طرف ساكنة المدينة وزوار مقبرة الشهداء وخاصة و أن مثل هذه الأوراش تربي روح المسؤولية لذى الشباب و ترسخ مفهوم المواطنة .

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