عبدالقادر كتــرة

تضمنت قائمة أفضل 10 شركات للخطوط الجوية في إفريقيا، شركة الخطوط الملكية المغربية حسب آخر تصنيف مؤسسة « سكاي تراكس Skytrax » الكائن مقرها بالعاصمة الإنجليزية لندن، حيث جاءت الخطوط الجوية الإثيوبية على رأس أفضل 10 شركات طيران في إفريقيا، وفازت الشركة بكأسها الرابع على التوالي.

وتبوأت شركة الطيران الإثيوبية المرتبة الأولى متقدمة على شركات طيران أفريقية أخرى، فيما حلّت الخطوط الملكية المغربية في المرتبة الثانية، تلتها الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، متبوعة بالخطوط الكينية في المرتبة الرابعة ثم خطوط « موريتوس » و »طيران سيشل » و »طيران رواندا » و »فلاي سافير » و »مصر للطيران » و »فاست جيت »…فيما وضعت الجوية الجزائرية خارج التصنيف العالمي.

وهيْمت الخطوط الجوية الإثيوبية على ترتيب أفضل عشر شركات طيران، كما هو الحال منذ عام 2017. وتمتلك أكبر أسطول في القارة بـ 134 طائرة، ولكن أيضًا أكبر شبكة أفريقية مع 81 دولة خدمت لـ 127 من الوجهات، كما انتقلت إثيوبيا أيضًا إلى تسعة أماكن في جميع أنحاء العالم، حيث احتلت المرتبة 26 (37 في عام 2021).

الخطوط الملكية المغربية، التي تخدم مائة وجهة في العالم، تجاوزت في الترتيب الخطوط الجوية الجنوب أفريقية الثالثة والخطوط الجوية الكينية الرابعة، وصعدت هذا العام إلى المركز الإقليمي الثاني، بسبب الصعوبات التي تواجه الشركتين الإفريقيتين الثالثة والرابعة. وتحتل شركة طيران « موريشيوس » من جهتها المرتبة الخامسة، وللعام الثاني على التوالي، مصر للطيران هي الشركة الإقليمية السادسة، والمرتبة 95 ، آخر شركة أفريقية تظهر في قائمة أفضل 100 شركة في العالم.

لم تتمكن الجوية الجزائرية من إيجاد مكان لها ضمن الشركات الجوية الأفريقية العشر الأوائل إذ عرفت الجوية الجزائرية العديد من المشاكل سواء لغلاء التذاكر أو الخدمات أو الأمن والسلامة، ناهيك عن استعمالها للتهريب الدولي للمخدرات القوية وسرقة محركاتها وبيعها إلى دول أخرى بأسعار بخسة إضافة إلى الأعطاب التي تلاحقها الأمر الذي جعلها غير آمنة.

وسبق أن فجرت « فرانس 24 » فضيحة من العيار الثقيل بعدما أكدت في تقريرها، أن أزيد من 25 محرك نفاث سرق من مخازن الشركة الطيران الجزائرية « الجوية الجزائرية »، وبيعها لشركات طيران إفريقية، بأثمنة بخسة وأن عملية السرقة كلفت الجزائر حوالي نصف مليار دولار، حيث علق خبير في السلامة الدولية، أن اختفاء 25 محرك بحجم شاحنات نقل وتهريبهم من الحدود الجزائرية دون أن يلاحظ أحد الأمر يعد كارثة أمنية حقيقة، وهو ما دفع نشطاء للتعليق على ما يحصل في شركة الطيران الجزائرية بالفضيحة الكبيرة، وأضافوا أن السلطات الجزائرية عليها تقديم توضيح للرأي العام الجزائري الذي يشعر بالعار مما يجري و يطالب بإجراء تحقيق دولي.

فضيحة تلتها فضيحة ضبط شرطة مطار أورلي الفرنسي لموظف بطائرة الجوية الجزائرية، بحوزته 1 كيلوغراما من الكوكايين داخل مطار أورلي بباريس، قيل إنه ابن أحد المسؤولين النافذين في النظام الحاكم بالجزائر .

وأصدرت إدارة الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين 20 شتنبر 2021، بيانا حول توقيف أحد موظفيها من طرف الأمن الفرنسي بمطار أورلي الفرنسي. وأوضحت الشركة، أن عنصر من طاقم طائرة AH 1123 العاملة بين مطاري أورلي-قسنطينة تم توقيفه من طرف الشرطة الفرنسية.

وتعرضت طائرة الجوية الجزائرية، إلى انحرف عن المدرج عند وصولها الى مطار هواري بومدين قادمة من بشار .

وفي بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، فقد تم تسجيل طائرة AH من نوع ATR لحادث تقني على الساعة 16:30 من مساء الخميس 30 سبتمبر 2021 عند هبوطها إلى مطار هواري بومدين قادمة من بشارـ أين انحرفت بشكل جزئي عن مسارها عند النزول في المدرج الرئيسي الأمر الذي تسبب في حالة من الهلع لدى الركاب. وأضاف البيان، أنه لم تسجل أي إصابات أو أضرار مادية في صفوف ركاب هذه الرحلة وتم نقلهم إلى قاعة الاستقبال.

وفي اللائحة الدولية، حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة الأفضل لعام 2021 من قبل موقع التصنيف سكاي تراكس.

وللعام السابع على التوالي، تربعت القطرية على عرش أفضل خطوط طيران في العالم للعام 2022، في أحدث تصنيف أصدرته شركة « سكاي تراكس » البريطانية المتخصصة في عالم الطيران.

وفي التصنيف، ظهرت الخطوط الجوية السنغافورية في المرتبة الثانية، محافظة على ذات ترتيبها منذ 2019.

وفي المركز الثالث، طيران الإمارات ، متقدما مرتبة واحدة عن تصنيفه في المركز الخامس في 2020.

وظهرت شركة « أول نيبون إيرويز » اليابانية، والمعروفة اختصارا باسم « ANA »، في المرتبة الرابعة وفي المركز الخامس، كانتاس ، والتي كانت في المرتبة 11 في تصنيف 2019.

وظهرت خطوط « كاثي باسيفيك » التابعة لهونغ كونغ في المركز السادس، متراجعة عن 2019 بمرتبتين.

كما ظهرت شركة « إيفا إير » التايوانية في المركز السابع، متراجعة مرتبة واحدة عن تصنيف 2019.

وجاءت خطوط « كانتاس » الجوية الأسترالية في المركز الثامن، محافظة على تصنيفها في 2019.

ويمكننا أن نلاحظ التقدم الجيد للخطوط الجوية التركية، التي حصلت على عشرة مراكز في عام واحد لتصل إلى المركز السابع، أما شركات الخطوط الجوية الفرنسية، فتمكنت استراتيجيتها في الانتقال من المركز العاشر إلى الثامن.

للتذكير، تنشر Skytrax ، في كل عام منذ عام 1999 ، وهي شركة استشارية بريطانية، استبيانها السنوي لرضا عملاء شركات الطيران ، وهو أفضل شركة طيران في العالم. يصنف هذا الاستطلاع الشركات في جميع أنحاء العالم ، من الأفضل إلى الأسوأ ، بناءً على تجربة العملاء.

في المجموع ، قام أكثر من 13 مليون مسافر، من حوالي 100 جنسية مختلفة، بتسمية شركتهم المفضلة في استبيان يتعلق بالخدمات على متن الطائرة وكذلك في المطار.