مشروع موضة

محمد شحلال



اذا كانت بعض ،،الماركات العالمية،، المتنافسة في ابتكار الملابس والأحذية عبر انتاج أشكال مخالفة للمألوف،حيث تقتبس بعض اللمسات من بؤس الماضي،فهل يملك النعل المصنوع من الحلفاء حظا ليحتل واجهات المتاجر التي يتهافت عليها محبو الموضة؟

لن تكتمل عملية تسويق السلع الغريبة،الا اذا أصبح النعل المصنوع من مادة الحلفاء يزاحم السراويل ،،الممزقة عمدا،،فيصبح للمشهد معنى منطقي،ذلك أن وجود تمزقات تكشف الركبتين،كان فيما مضى بسبب الندرة التي تفضي الى استنزاف الثوب لكثرة استعماله،وكان من الطبيعي أن يكون النعل ملائما من حيث الوضاعة ليعكس صورة الحرمان والمعاناة.

حبذا لو يبادر العارفون بتقنية صناعة نعل من الحلفاء، الى احياء هذا المنتوج لعله يفتح افاق الشغل في البوادي ويعيد للحلفاء شأنها بعدما ظلت مصدرا رئيسيا للدخل في فترة من تاريخ بلادنا.

ان صناعة النعل من صنف ما هو في الصورة،ربما أعاد الى الواجهة منتوجات أخرى من نفس المادة انقرضت بعد ثورة البلاستيك.

لقد ساد هذا النوع من النعل في بلدتنا ولم تظهر بدائله الا بعدما فقدت الأقدام شكلها الطبيعي،فأصبح من الضروري أن يصنع الاسكافيون أول النعال ،،المتطورة،،باستخدام اطارات السيارات المنتهية الصلاحية ،وبعض القطع الجلدية الخشنة من غير أدنى عناء في اختيار القوالب،لأن الأرجل كانت قد خرجت عن اطارها،وصار الهدف هو التخلص من النعل القديم الذي لا يقوى على الصمود، وكان هذا النعل الجديد لبنة لتطوير هذه السلعة التي عمرت عقودا قبل أن يكتشف البدو أن بالامكان الانتقال الى مرحلة أولى الأحذية التي اعتبرت في البداية ترفا ربما يخالف المعتاد،وقد يجر على صاحبه ألسنة السوء التي تعتبر ذلك بذخا غير مبرر.