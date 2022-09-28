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السيد ناصر بوريطة يستقبل وزير العدل الجزائري حاملا رسالة الدعوة الموجهة إلى جلالة الملك لحضور أشغال القمة العربية

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الثلاثاء 27 سبتمبر، 2022
السيد ناصر بوريطة يستقبل وزير العدل الجزائري حاملا رسالة الدعوة الموجهة إلى جلالة الملك لحضور أشغال القمة العربية

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استقبل يومه 27 شتنبر 2022، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مبعوثا لفخامة الرئيس الجزائري، السيد عبد المجيد تبون، إلى جلالة الملك، حفظه الله.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه، وبهذه المناسبة، سلم مبعوث الرئيس الجزائري رسالة الدعوة الموجهة إلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لحضور أشغال القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر، يومي 1 و2 نونبر 2022.

ومع 27/09/2022

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