المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم يعقد اجتماعه الشهري بمركز المناظرات التابع لجامعة الأخوين بمدينة إفران

عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم اجتماعه الشهري صبيحة يوم السبت 24 شتنبر 2022 بمركز المناظرات التابع لجامعة الأخوين بمدينة إفران تحت رئاسة السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية وحضور أعضاء المكتب ورؤساء اللجن الدائمة. وقد تم خلال هذا اللقاء تدارس جدول أعمال غني بالنقط هم على الخصوص موضوع مشاركة مجالس العمالات والأقاليم في النسخة الثالثة من الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية التي أطلقتها المديرية العامة للجماعات الترابية. كما تم التطرق لملف التعاون اللامركزي الدولي بحكم ما يلعبه هذا الجانب في تعزيز دور المنتخبين في التنمية المحلية وفتح الحوار حول مجالات اهتمام المجالس الترابية وتبادل التجارب الناجحة لتطوير والنهوض بالخدمات المقدمة للساكنة والدفاع على القضايا الوطنية. وفي هذا الإطار وجب التذكير ان الجمعية تعتزم المشاركة في النسخة الثانية لمعرض الجماعات بدولة ساحل العاج من 29 شتنبر الى 1 أكتوبر 2022، بمدينة أبيدجان، اذ ستكون المملكة المغربية هي ضيف الشرف في هذا الحدث الذي سيرتكز على موضوع: » التطور الترابي: الإجراءات العامة والحلول ». كما ستشارك في المؤتمر العالمي السابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية، المنظم من طرف الحكومات المحلية والجهوية الافريقية في مدينة دايجون بكورية الجنوبية من 10 الى 14 أكتوبر 2022، والذي سيتضمن جلسة حول موضوع « تعزيز مبادئ الحوكمة الفعالة في إفريقيا: التعلم المماثل ». كذلك تعمل الجمعية على التحضير للمشاركة في مؤتمر السلطات المحلية والجهوية الثالث وأربعون (43) المرتقب أيام 25، 26 و27 من شهر أكتوبر 2022 بمدينة ستراسبورغ.

من جانب اخر تم التطرق للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة للملتقى البرلماني للجهات حول موضوع: « مأسسة النهج التعاقدي: دعامة أساسية لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة » المزمع تنظيمها يوم 19 أكتوبر 2022 بمجلس المستشارين.

وقد أعقب هذا الاجتماع خلال الفترة الزوالية عقد دورة تكوينية بحضور عدد من السادة رؤساء مجالس العمالات والاقاليم والتي تدخل في اطار تنفيذ استراتيجية الجمعية في مجال التكوين المستمر للمنتخبين واطر وموظفي مجالس العمالات والأقاليم بهدف الرفع من القدرات المعرفية والخبراتية التدبيرية لهم لبلوغ المستوى المطلوب من حيث التملك الصحيح والسليم للنصوص القانونية والمناهج الحديثة لتدبير شأن المجلس. وقد عرفت الدورة تقديم عرضين. العرض الأول قدمه السيد عزيز عبرات؛ رئيس قسم مديرية الشؤون القانونية بوزارة الداخلية حول موضوع « التخطيط الاستراتيجي الترابي »، والعرض الثاني قدمه السيد عبد الفتاح سكير، خبير في التنمية المجالية في موضوع « مخطط تنمية العمالات والأقاليم ». وقد أعقب هذين العرضين نقاش مستفيض من جانب الحضور تم خلاله التنويه بالجو العائلي الذي يتم خلاله الاشتغال داخل الجمعية وبالمجهودات الجبارة التي يبدلها المكتب التنفيذي والتي تساعد السادة الرؤساء في تدليل العديد من الصعاب التي تعترضهم.

وقد كان النقاش مناسبة لطرح الاشكالات التي تصادف المجالس في تفعيل اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون التنظيمي 112.14 بشكل عام وجانب إعداد برنامج التنمية للعمالة او الإقليم على وجه الخصوص بالإضافة الى قطاع النقل المدرسي الذي يعرف مشاكل عدة.

وقد تم الاتفاق في الختام على عقد يوم دراسي شهر نونبر القادم باقليم خنيفرة يخصص لمناقشة ملف النقل المدرسي.