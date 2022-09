موعد هواة السباقات الجبلية مع الدورة الاولى لاطلس مارطون بالهضبة السعيدة لايت بوكماز

تنظم الجمعية التعاونية والمعيشية الطبعة الأولى لسواق أطلس ماراطون للهضبة السعيدة بأيت بوكماز بقلب منتزه جيو بارك يونيسكو مكون وسط جبال الأطلس الكبير بإقليم ازيلال.

الهدف من وراء تنظيم هذه التظاهرة الرياضية و السياحية بالمغرب العميق وسط الجبال هو اكتشاف جمال المغرب من طرف المتسابقين الوطنيين والدوليين من خلال تجربة كلها وسط الطبيعة بنسبة 100 ٪ .

المشاركة في هذه الدورة الاولى لاطلس مارطون متاحة للجميع. مغامرة بشرية حقيقية ، إنها أيضًا فرصة لتسليط الضوء على ثروات الثقافة الامازيغية والتراث المغربي.

تقع الهضبة السعيدة على بعد حوالي 200 كلم شرق مراكش ، في قلب الاطلس الكبير و هو وادي ايت بوكماز. في هذا الجال الأخضر ، عند سفح جبل مكون ( 4068 مترًا فوق مستوى سطح البحر) ، ستقام هذه التظاهرة بترحيب حار من طرف سكان المنطقة الامازيغ و حيث تعبأت كل الطاقات لتنظيم سباق استثنائي.

يقع منتزه جيوبارك مكون على مساحة تغطي تغطي ما يناهز 5700 كيلومتر مربع ، والتي تشمل 15 جماعة ترابية ، كما أنه بعتبر كأول جيوبارك في المغرب ، وأفريقيا ، وفي العالم العربي وسط جبال الاطلس الكبير الا سط بين مدينة بني ملال شمالا و جبل مكون جنوبا.

يعتبر جيوبارك مكون منطقة محمية تضم عددًا من المواقع ذات الاهتمام الاستثنائي ، ولكنها أيضًا أماكن ذا الأهمية الإيكولوجية والأثرية والتاريخية والثقافية.

سيعرف ماراطون الأطلس ايام 14 – 15 و 16 اكتوبر2022 المقبل مشاركة ثلة من المتسابقين والمشاة الذين سينطلقون ، بمفردهم أو في فريق ، في تحد كبير للصعاب بالمنطقة حيث قام المنظمون بإعداد كل الظروف للسماح لهم بالانغماس بنسبة 100 ٪ في مختلف السباقات حسب اختيار كل مشارك، مع العلم انه سيتم تقديم خمسة سباقات للمشاركين. سيكون لدى المتسابقين الاختيار ما بين سباق: 120 كم ، 75 كم ، 46 كم ، 30 كم أو سباق 10 كيلومترات.

من جهة أخرى، سيستمتع المشاركون والأشخاص المرافقون من قرية اللقاء والعديد من الأنشطة المجانية التي سيتم تقديمها لمدة 3 أيام. إذ سيكون هناك عدة أشياء تتيح الفرصة لقضاء لحظة ودية مع الأصدقاء أو العائلة!

برنامج التظاهرة

الجمعة 14 أكتوبر 2022

• من الساعة 9:00 صباحًا: افتتاح قرية العارضين واستقبال المتسابقين.

• من الساعة 10:00 صباحًا إلى 6:00 مساءً: المتسابقين في قرية السباق وسحب مجموعة المريلة.

• 3:00 مساءً: المشاركون في إحاطة في قرية العارضين.

• 6:00 مساءً: إغلاق العارضين وتسجيل قرية ووسواح الوديعة

السبت 15 أكتوبر 2022

• من الساعة 4:00 صباحًا: افتتاح سباق القرية واستقبال المتسابقين • 4:00 صباحًا: المغادرة من AM 120 كم

• 5:00 صباحًا: المغادرة من AM 75 كم

• 05:30 صباحًا: المغادرة من AM 46 كم

الأحد 16 أكتوبر 2022

• من الساعة 7:00 صباحًا: افتتاح سباق القرية واستقبال المتسابقين • 08:00: المغادرة 30 كم

• 08:30 صباحًا: أنا المغادرة 10 كم

• 12 ظهرًا: حفل السياج