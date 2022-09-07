بلاغ اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الدستوري

عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الدستوري، المنتظر عقده يومي 1و2 أكتوبر 2022 بالدار البيضاء، اجتماعها الخامس يومه الثلاثاء 6 شتنبر 2022 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، برئاسة الدكتور نور الدين بلحاح، رئيس اللجنة التحضيرية، وبحضور رؤساء اللجن الأربعة، ويتعلق الأمر بكل من محمد جودار، رئيس لجنة التنظيمات، والحسن عبيابة، رئيس لجنة التقرير السياسي، والحبيب الدقاق، رئيس لجنة القوانين والأنظمة، وياسير عادل، رئيس لجنة المالية واللوجستيك

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وخلال هذا الاجتماع الذي يعد استكمالا للاجتماعات السابقة التي انطلقت مباشرة بعد مصادقة المجلس الوطني للحزب على تركيبة اللجنة التحضيرية شهر يوليوز المنصرم، استعرض الأخ محمد جودار، رئيس لجنة التنظيمات، تقريرا مفصلا حول عمل اللجنة، تناول فيه سير الإعداد التنظيمي لمحطة المؤتمر، لاسيما على مستوى انتداب المؤتمرات والمؤتمرين، مستحضرا في الآن ذاته الأهمية التي تكتسيها محطة المؤتمر الوطني السادس باعتبارها محطة تنظيمية فاصلة في تاريخ الحزب.

وفي السياق ذاته، استمعت اللجنة التحضيرية بإمعان إلى رئيس لجنة التقرير السياسي، الأخ الحسن عبيابة، الذي قدم أمام أعضاءها الخطوط العريضة لمشروع التقرير السياسي، حيث تقرر مواصلة النقاش بشأن هذه الوثيقة، بالنظر للأهمية الكبيرة التي تكتسيها.

بدوره، كشف الأخ الحبيب الدقاق، رئيس لجنة القوانين والأنظمة أمام اللجنة التحضيرية مقترحات التعديلات المقدمة على القانون الأساسي للحزب، حيث اتفق أعضاء اللجنة على مواصلة النقاش والتداول بشأن هذه التعديلات، قبل المصادقة عليها خلال الاجتماع المقبل للجنة المقرر عقده يوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري.

من جهته، قدم الأخ ياسير عادل، رئيس لجنة المالية واللوجستيك معطيات بشأن آخر الترتيبات المتعلقة بإعداد المادي واللوجستيكي للمؤتمر، من قبيل فضاء المؤتمر، ومبيت المؤتمرين والمؤتمرات والتغذية وغيرها.

وأشار الأخ ياسير إلى أن اللجنة التي يترأسها قامت بمعية أعضاء من المكتب السياسي خلال الأسبوع الماضي بزيارة ميدانية لمكان انعقاد المؤتمر ، ويتعلق الأمر بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. كما استعرض رئيس اللجنة تصورات هذه الأخيرة بخصوص المواكبة الإعلامية والتواصلية لمحطة المؤتمر.

وبعد نقاش جاد ومسؤول بين أعضاءها، وافقت اللجنة التحضيرية بالإجماع على لجنة الترشيحات ، والتي أسندت رئاستها للأخ الخليفي اقدادرة، عضو المكتب السياسي، وضمت في عضويتها كلا من الأخت سعاد سعد زغلول، وعبد اللطيف حرشيش، عضوي المكتب السياسي، إلى جانب عبد الحق العضيمي، ومحمد البشيري، عضوي المجلس الوطني للحزب.

هذا، وتجدد اللجنة التحضيرية دعوتها إلى جميع الدستوريات والدستوريين عبر مختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة إلى المساهمة والانخراط في إنجاح هذه المحطة الهامة من تاريخ الحزب