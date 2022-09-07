مدينة وجدة والجهة الشرقية..هكذا ننظر للتنمية البعيدة عن الإكراهات المشخصنة!!

الكاتب منير الحردول

في اقتراحاتنا القديمة الجديدة، دوما كنا نقول ونؤكد على أن الاهتمام بالمناطق والمدن الحدودية، لاسيما المنطقة الشرقية، التي قدر لها أن تعيش في تماس مع شعب يشترك مع جل المغاربة في كل شيء تقريبا، باستثناء قادته الذين يرفضون اليد الممدودة الأخوية.

فالنهوض بالمنطقة يقتضي نهج سياسة تقوم على خلق تحفيزات ضريببة سواء تعلق الأمر بالضريبة المفروضة على الدخل، لكل أجراء القطاع الخاص والعام، مع تخفيض مهم للضرائب على جميع المؤسسات الترفيهة والخدماتية!

فالبدائل الاقتصادية هي سلسلة إجراءات شجاعة، تحتاج الواقعية ونكران الذات وكفى، ولعل شبه الجمود الاقتصادي لتلك المناطق خصوصا في بعض الفترات الدورية الحرجة، يدفع بكل تأكيد الكثير من الساكنة صوب المعاناة واليأس وتنامي بيئة خصبة للفكر العدمي.

فالمناطق الحدودية مناطق خاصة، تحتاج لرؤية متبصرة تعمل على تشجيع الاستقرار بها لا النفور منها!

كما أن الصراعات المرتبطة بالتموقع في المواقع، ضيعت فرصا كثيرة على المنطقة، فعوض البحث عن الأستمرارية في تدبير أمور الجهة بأي ثمن، فمن الأجدر أن يكون الطاقم المحيط بمن يسير الجهة له من الدبلوماسية التواصلية والدراية ما يدفع لجلب وتسهيل جلب الأفكار الجديدة، ومع القطع مع سياسة هل أنت معنا أولا، ومتابعة ونقل الاخبار عن المعارضين أو المنافسين أو الإعلاميين! فالجهة بحاحة لرجة اسمها الدفع بتوطين معامل ومصانع قادرة على توفير عشرات الآلاف من مناصب الشغل، مادامت تتوفر على بنية تحتية مهمة، من طرقات ومطار، وسكة حديدية، وطريق سيار، وموانئ مهمة، أظف إلى هذا وجوب البحث عن مستثمرين من أبناء الجالية وتسهيل مأموريتهم.

كما أن البيئة تحتاج لوقفة تأمل كبيرة، فلا يعقل أن يستمر زحف الاسمنت على كل شيء، بنايات ساحات مسارح.. مقابل شجيرات يتيمة هنا وهناك، بل وجب من باب التربية الخضراء أن يتم إعادة تهيئة الساحات العمومية والشوارع بشقها وغرس الأشجار الدائمة الخضرة بها، وليس أشجار النخيل التي لا تتلاءم مع الخصوصيات البيومناخية التي تغلب على المنطقة، هذا مع بداية التفكير وبشكل جدي في وقف خطر زحف بعض مظاهر التصحر وزحف الرياح الرملية، وذلك من خلال تحصين المدينة بحزام أخضر من الجهات التي تزحف منها تلك الرمال، خصوصا الجهة الجنوبية وحتى الغربية الشرقية، فالتشجير وجلب الأنواع التي تتميز بكثافة أوراقها المخضرة طيلة السنة، سيقي المدينة من شر حرارة مفرطة، ويساهم وبشكل كبير في ضمان تجويد نوعية الهواء ويعطي للمدينة رونقا خاصا بعيدا عن وضع قاحل في كل شيء. بل والأكثر من ذلك ضرورة ارفاق أي رخصة للبناء بإجبارية غرس شجرة أو شجرتين أو ثلاثة بحسب المساحة المخصصة لإقامة السكن الشخصي أو الثانوي وكهذا..

فالجهة الشرقية تحتاج للبناء الجماعي القائم على التعاون والتعاضد لا الشخصنة!

وترصدات البعض للبعض..فالبناء الجماعي للجهة الشرقية بما فيها مدينة وجدة والمدن الاخرى، يتطلب نوعا من المرونة، مرونة في التفهم والإنصات لجميع الآراء بعيدا عن الاصطفافات المشخصنة والسياسية الحزبية وغيرها..فهكذا أنظر للبناء الجماعي لجهة الشرق ومدينة وجدة.