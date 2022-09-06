ميشليفين:

نادي التتزلج بإفران يحتفل بذكراه السنوية الـ 86

وينظم ندوة وطنية حول التسلق والسياحة المستدامة في بميشليفن.

بواسطة محمد الدريهم



تميزت عطلة نهاية الأسبوع الفارط بتنظيم ندوة وطنية حول موضوع: « التسلق الرياضي: رافعة للتنمية السياحة المستدامة بالمناطق الطبيعية المحمية بالمغرب » والتي نظمت يومي 3 و4 شتنبر من طرف نادي التزلج بإفران احتفالا بالذكرى الـ 86 لتأسيسه يوه 10 أكتوبر 1936 و تخليدا لليوم العالمي للسياحة (27 سبتمبر 2022).

نُظمت هذه الندوة الوطنية بمركز استقبال الشباب التابع لوزارة الشباب والثقافة والاتصال – قطاع الشباب – بمنتجع التزلج والجبل بميشليفن بشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه و الغابات قطاع الشباب ومختلف الشركاء للنادي بما في ذلك نادي الألب الفرنسي بالدار البيضاء, نادي تبقال للتزلج بأوكيميدن (ATSO) و نادي جيوبارك مكون للرياضات الجبلية و المائية و ذلك بمشاركة قوية لمختلف الجهات الفاعلة المؤسساتية و الجمعوية والتي تتمثل في عمالة اقليم إفران ، قطاع السياحة ، قطاع الشباب ، الوكالة الوطنية للمياه و الغابات ، المنتزه الوطني لإفران ، الجمعية المغربية لتنمية السياحة المستدامة ، الجمعية الإقليمية لمرشدي المجالات الطبيعية لإفران ، جمعية ألعاب القوى بإفران ، وجمعية أصدقاء المحيط الحيوي للأرز.

بعد الافتتاح الرسمي من طرف عبد النبي لغنان رئيس النادي المنظم, انطلق برنامج اليوم الأول لهذه الندوة الوطنية بعرض افتتاحي حول : » قرن من التسلق بجبال الأطلس المغربية من خلال تجربة نادي الألب الفرنسي الذي تقدمت به شانطال أونيل ، رئيسة هذا الأخير بالدار تلته جلستان ، أولهما خصصت لـموضوع « التسلق الرياضي الأولمبي رياضة رائجة بالمغرب » بمشاركة عبد النبي لغنان وأحمد فريادي على التوالي رئيس النادي ورئيس اللجنة التقنية للتسلق لنادي التزلج بإفران ومصطفى كرينش ، استاذ التربية البدنية بثانوية علال الفاسي التأهيلية بإفران. كما خصصت الجلسة الثانية لموضوع « التسلق الرياضي في خدمة التنمية السياحية المستدامة ف بالمناطق الطبيعية المحمية » بمشاركة سليمان باعدود ، رئيس الجمعية المغربية للتنمية المستدامة ، لحسن أوقانو المسؤول عن السياحة البيئية بالمنتزه الوطني بإفران ممثلاً للوكالة الوطنية للمياه والغابات وديدييه كروم مدير مؤسسة Swisscontact للتعاون التقني السويسري المغربي. هذا و قد تميز اليوم الثاني لهذا اللقاء الوطني حول « التسلق الرياضي كرافعة لتنمية السياحة المستدامة » بحفل افتتاح مدرسة التسلق ف بالموقع الطبيعي لنادي إفران للتزلج و المكونة من خمسة مسالك للتسلق مجهزة من قبل النادي بجرف جبل أيدر وسط غابة الأرز على بعد أقل من 45 دقيقة مشيا على الأقدام من مقر النادي بميشليفن بحضور جميع المشاركين في الندوة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن أعمال الندوة تميزت باستراحة قهوة خصصت لحفل تكريم نادي التزلج بإفران لشخصيات قدمت الكثير لخدمة للرياضات الجبلية في المغرب و هم مصطفى نايت لحو ابن مدينة ازرو كرئيس سابق لـلجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات الجبل، الحاج عبد القادر لغنان ومحمد الصبان كلاهما رئيسين سابقين لنادي إفران للتزلج ، والحاج عزيز ديدو ، أمين مال سابق لنادي التزلج إفران , شانطال أونيل رئيسة نادي الألب الفرنسي بالدار البيضاء و المرحوم فتاح جلول في شخص ابنه فتاح طارق رئيس نادي تبقال للتزلج بأوكيميدن. كما تميز مساء يوم السبت بتنظيم أمسية فنية إحياءً للذكرى الـ 86 لتأسيس نادي إفران للتزلج تلتها أمسية لرصد النجوم و مراقبة السماء من تنشيط الدكتور حسن طالبي من شبكة هواة الفلك المغاربة ( RAAM) ، عالم فلك هاوي ورئيس نادي بنسليمان لعلم الفلك والدكتور حسن الدغماوي ، أستاذ جامعي و مؤسس لنادي علم الفلك بجامعة الأخوين بإفران وكلاهما من علماء الفلك الهواة.

من تصريحاتهم

شانطال أونيل رئيسة نادي الألب الفرنسي بالدار البيضاء: كمثل أنشطة نادي التزلج إفران دائما, كانت عطلة نهاية الأسبوع هذه استثنائية من حيث محتوى الندوة ومستوى المتدخلين فيها ، وجودة التبادلات ، ومن ناحية أخرى ، كنا سعداء بافتتاح جدار تسلق جديد آخر على موقع طبيعي وتهنئة نادي التزلج إفران على المثابرة في ممارسته و تنشئة للشباب على تسلق الجبال ورياضات الجبال.

ديدييه كروم، مدير مؤسسة Swisscontact Foundation: لقد كان اكتشافًا رائعًا بالنسبة لي، فالنادي مثير للإعجاب بالفعل نظرا لما أنجزه هنا وآمل أن نتمكن من العمل معًا قريبًا على غرار ما نقوم به بالفعل في كمطقة مكون وأزيلال ، يمكننا أيضًا العمل نفس الشيء في إطار المنتزه الوطني لإفران.

الحاج عبدالنبي لغنان ، رئيس نادي التزلج إفران: كما أشرنا لذلك، احتفلنا أمس بالعام السادس والثمانين لتأسيس نادينا الذي تم إنشاؤه خلال شهر أكتوبر سنة 1936 و ذلك باغتنام الفرصة لتنظيم مائدة مستديرة ومناقشة التسلق. بمشاركة جميع المهتمين بالتسلق بمختلف مناطق المغرب مثل قطاع السياحة والمياه والغابات و الشباب و الجمعيات و الأندية المغربية مع نادي الألب الفرنسي بالدار البيضاء وغيرهم. لقد كانت أمسية رائعة مع التدخلات التي كانت أروع,

أحمد فريادي ، رئيس لجنة التسلق لنادي التزلج بإفران: نحن سعداء للغاية وفخورون باستقبال الكثير من الضيوف ، كانت هناك المياه والغابات التي كانت معنا ، وكان هناك شركاؤنا بما في ذلك CAF ، و Geopark M’Goun ، و نادي ATSO. نظمنا هذا الحدث للتوعية بهذه الرياضة ودورها في تنمية السياحة المستدامة في المغرب والمنطقة.

نحن فخورون حقًا بالجودة العالية للمتدخلين للمواضيع التي تمت مناقشتها ونفتخر أيضا بافتتاح مدرستنا للتسلق حيث قمنا بتجهيز 05 مسالك مع مدربيننا ومتسلقينا وشركائنا وضيوفنا وأخيرًا، نحن فخورون بأننا حققنا هذا التحدي وهذا الموضوع الذي تطلب منا بضعة أشهر من التفكير وأسابيع قليلة من التحضير ونحن فخورون بأننا نجحنا فيه.