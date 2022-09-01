Home»International»جمهورية الرأس الأخضر تفتتح قنصلية عامة لها بالداخلة

جمهورية الرأس الأخضر تفتتح قنصلية عامة لها بالداخلة

/ /0/ 86
0
Shares
PinterestGoogle+
 

الأربعاء 31 غشت، 2022
جمهورية الرأس الأخضر تفتتح قنصلية عامة لها بالداخلة

افتتحت جمهورية الرأس الأخضر، يوم الأربعاء، قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، مؤكدة بذلك دعمها القوي لسيادة المملكة على كافة ترابها، بما في ذلك الصحراء المغربية.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره من الرأس الأخضر، السيد روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي، بحضور العديد من المنتخبين المحليين والقناصل المعتمدين بالداخلة.

وكانت جمهورية الرأس الأخضر افتتحت، أمس الثلاثاء، سفارتها في الرباط، خلال حفل ترأسه السيدان بوريطة وسواريس.

وبذلك، يرتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالأقاليم الجنوبية للمملكة إلى 27 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (15 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).

(ومع 31/08/2022)

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailفائدة تعلم واتقان اللغاتDefault ThumbnailRéunion des travaux du Conseil de gouvernement le jeudi 16 janvier 2020Default Thumbnailالمستشارة الألمانية تُكذّب بيان الرئاسة الجزائرية وصحة الرئيس الجزائري تزداد خطورةDefault Thumbnailأخبار تتحدث عن إصابة سعيد بوتفليقة يصاب بالجنون داخل السجن، وأخرى تعتقد أنها خطة لتحريره

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.