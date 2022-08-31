تونس..ماذا تريد يا قيس اسعيد!!

الكاتب: منير الحردول

ماذا تريد يا قيس السعيد! أهكذا يرد الخير! أهكذا تبنى تونس!..كن متؤكدا أن استفزازك للشعب المغربي لن يدفع المغاربة للعداوة مع الشعب التونسي، فشعب تونس العريق الذي أقحمته في لعبة قذرة، لعبة استفزاز بلد اصيل ضارب في الزمن، اسمه المغرب، مقابل التغاضي عن ما يواجهه الشعب التونسي من ردة حقوقبة، وانتكاسات اقتصادية، دفعت بك يا قيس إلى الهبوط للهاوية، وطلب العون من هنا وهناك! مقابل خيانة أمانة المصير المشترك، مصير اسمه المغرب الكبير!!

فيا كرامة تونس! استقبال رئيس اسمه قيس سعيد لعدو لوحدة المغرب الكبير، لم ولن يخدم لا الشعب التونسي ولا ديمقراطية الياسمين التي يحاصرها قيس بتصرفات وضغوطات مؤسفة، ستحول تونس لا محالة إلى اصطفافات قد تجعل تونس مستقبلا في متاهات اسمها مستقبل المجهول!!!