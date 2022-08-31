Home»International»تونس..ماذا تريد يا قيس اسعيد!!

تونس..ماذا تريد يا قيس اسعيد!!

/ /0/ 23
0
Shares
PinterestGoogle+
 

الكاتب: منير الحردول

ماذا تريد يا قيس السعيد! أهكذا يرد الخير! أهكذا تبنى تونس!..كن متؤكدا أن استفزازك للشعب المغربي لن يدفع المغاربة للعداوة مع الشعب التونسي، فشعب تونس العريق الذي أقحمته في لعبة قذرة، لعبة استفزاز بلد اصيل ضارب في الزمن، اسمه المغرب، مقابل التغاضي عن ما يواجهه الشعب التونسي من ردة حقوقبة، وانتكاسات اقتصادية، دفعت بك يا قيس إلى الهبوط للهاوية، وطلب العون من هنا وهناك! مقابل خيانة أمانة المصير المشترك، مصير اسمه المغرب الكبير!!
فيا كرامة تونس! استقبال رئيس اسمه قيس سعيد لعدو لوحدة المغرب الكبير، لم ولن يخدم لا الشعب التونسي ولا ديمقراطية الياسمين التي يحاصرها قيس بتصرفات وضغوطات مؤسفة، ستحول تونس لا محالة إلى اصطفافات قد تجعل تونس مستقبلا في متاهات اسمها مستقبل المجهول!!!

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default ThumbnailLes paradoxes de l’évolution : quand un avantage devient un handicapDefault Thumbnailهل يدعم بطريقة غير مباشرة منظمة ‘ ايتا ‘ الباسكية : الحزب الشعبي الأسباني في دفاعه عن البوليزاريو تأييد غير مباشر للحركة الأنفصاليةالباسكية …وفي هذا خيانة للشعب الأسبانيDefault Thumbnailأمطار عاصفية بإقليم فجيجDefault Thumbnailإعلان عن يوم تكويني تواصلي لفائدة الأئمة والخطباء والوعاظ والواعظات بإقليم جرادة

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.