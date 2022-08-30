مقابل الانحناء والخنوع يقود الى مصادرة السيادة

سليمة فرجي

لم يتردد الرئيس الجزائري منذ تولي الرئيس قيس سعيد رئاسة الدولة في التأكيد على مساندته و ووعوده بتقديم الدعم والحماية في مواجهة اي تدخل خارجي ، بل تقديم المساعدات المادية السخية مقابل ارتهان السيادة واصطفاف تونس الى جانب الجزائر في اعلان العداء ضد المغرب و اتخاذ الموقف الموحد بخصوص قضية الصحراء واسترجاع الاقاليم الجنوبية

قيس سعيد استاذ القانون الدستوري الذي داس على الدستور في الوقت الذي كان يعتقد البعض انه المنقذ من الضلال ، اذ اقال الحكومة وحل البرلمان ، والمجلس الاعلى للقضاء ، والهيئة العليا للانتخابات في مصادرة شاملة للسلط الثلاث وقطع الطريق على الخصوم السياسيين ، تجاوز الردة الديموقراطية والانقلاب عليها برهن سيادة شعب ابي لفائدة دائن مرتهن يشهر ورقة استراجع دينه اذا قررت يوما عدم الاصطفاف الى جانبه في نفث سمومه ضد المغرب ومنازعته في بسط سيادته على حدوده الشرعية ووحدته الترابية