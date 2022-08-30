الرابطة الوطنية لمغاربة العالم للتربية على المواطنة تنمية تعاون شراكة : استنكار وادانة لتصرف قيس سعيد

تستنكر وتدين الرابطة الوطنية لمغاربة العالم للتربية على المواطنة تنمية تعاون شراكة الخطوة العدائية التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد والمتمثلة في إستقبال زعيم الإنفصاليين ما يسمى بالبوليساريو ، وإذ نعتبر هذه الخطوة العدائية غير المسبوقة والموجهة ضد مملكتنا الشريفة وضد بلادنا ووحدته الترابية إستفزازا حقيقيا لبلادنا ومشاعر الشعب المغربي ، ويؤكد بالملموس مسلسل التهور والحمق الذي أدخل فيه قيس سعيد ، الشقيقة تونس عبر إتخاد قرارات مجانية ومفرطة في العداء للدول الصديقة لن تفيد الشعب التونسي في شيء.

فالنظام التونسي عبر هذه الخطوة المتهورة وغير المحسوبة العواقب يصطف اليوم مع أعداء المملكة المغربية الشريفة من خلال تقويض الموقف بإيعاز من حكام قصر المرادية الذين يوفرون التغطية اللوجستيكية لزعيم الحركة الوهمية في محاولة للتشويش على الانتصارات التي حققتها المملكة المغربية الماجدة

وعلى إثر الموقف المعادي لوحدتنا الترابية ندين ونستنكر هذا العمل الصبياني والعدائي الأحادي الجانب الذي أثار للأسف غضب كل مكونات الأمة المغربية جمعاء ، وتعبر عن عمق الشرخ الذي رسمه النظام التونسي في مشروع المغرب الكبير .

الرابطة الوطنية لمغاربة العالم للتربية على المواطنة تنمية تعاون شراكة