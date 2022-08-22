عبدالقادر كتــرة

اختارت المؤثرة الجزائرية « رانيا إزميرالدا » المغرب لقضاء عطلتها حيث تقيم فيه لبعض الوقت والتي عبرت عن مشاعرها تجاه المملكة المغربية الشريفة وشعبها المضياف.

وكشفت السمراء الجميلة « رانيا إزميرالدا » عن وجهتها لـ 1.3 مليون مشترك على « إنستغرام » « Instagram » عن اختيارها المغرب ، الذي هو وجهة رئيسية لكثير من النجوم بمن فيهم نجوم كرة القدم الجزائرية والفن والغناء. وعن سؤال لنجمة الشاشة الصغيرة عن رأيها في هذا البلد المضيف وشعبه، قالت « رانيا إزميرالدا »: « إنه عكس ما كنت أعتقده ».

وبمجرد وصولها إلى أرض المملكة المغربية الشريفة، أظهرت المؤثرة الشهيرة في الجزائر لمحبيها مباشرة جمال المشاهد والمواقع المغربية الرائعة، وعبرت عن مشاعرها، خلال جلسة أسئلة وأجوبة نظمتها على حسابها على ب »Instagram » وعن رأيها في المغرب والاختلافات بين الجزائر والمغرب.

وردّت « رانيا إزميرالدا » بشفافية تامة وصراحة ومصداقية عفوية، ولم تخف الشابة الجميلة الجزائرية، التي أغوتها الإمبراطورية الشريفة، إعجابها بالبلد وقالت : « لقد أحببت المغرب حقًا. إنها دولة غنية بالتقاليد »، وأضافت إنها تعرفت على نفسها في البلاد، بالنظر إلى تشابه فن الطهو وعادات الشعب المغربي مع الشعب الجزائري.

واعترفت المؤثرة الجزائرية بأنها فوجئت بحسن ضيافة الشعب المغربي وقالت: « بمجرد أن أقول لهم إنني جزائرية، فإنهم يرحبون بنا بأدب ولطف ». وكشفت أنه لا يوجد خطر التعرض للسرقة من قبل التجار المغاربة، « إنهم طيبون وصادقون ويتطلعون فقط إلى العمل، على عكس بعض البلدان العربية الأخرى التي زرتها »..

وأصبحت المدن المغربية خاصة منها عاصمة النخيل، الوجهة المفضلة للعديد من النجوم والفنانين الكوميدين والمغنين الجزائريين، وعلى رأسهم خالد وفوضيل وبلال والكوميدي عبدالقادر السيكتور وغيرهم، كما اختار نجوم عالميون الاستثمار بها، نذكر منهم الدولي البرتغالي « كريستيانو رونالدو » الذي افتتح مؤخرا فندقه بمراكش.

واختار النجم الجزائري رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي، قضاء عطلته الصيفية بالمغرب إلى جانب عدد من اللاعبين الجزائريين، بعدما أنهى موسمه مع النادي الإنجليزي.

رياض لم يكن اللاعب الجزائري الوحيد الذي تواجد بنفس المدينة، حيث تواجد سعيد بنرحمة لاعب نادي ويست هام الإنجليزي، بمدينة مراكش أيضا لقضاء عطلته رفقة أقربائه قادماً من فرنسا، ونشر صوراً له على حسابه على إنستغرام، وهو يستمتع بالجو الرائع داخل أحد منتجعات مدينة مراكش.

نفس الوجهة اختارها رشيد غزال، لاعب المنتخب الجزائري ونادي « بيشكطاش » التركي. ونشر « غزال » صوراً له داخل حديقة « ماجورين » الجميلة بمدينة مراكش، وهو يستمتع بالمناظر الخلابة بعاصمة السياحة المغربية.