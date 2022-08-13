خمسة عشر قبيلة من الأطلس الأوسط في موعد مع مهرجان التبوريدة بزاوية سيدي ابراهيم

بقلم محمد الدريهم

موازاة مع المهرجان الوطني لأحيدوس الذي نُظم نهاية الأسبوع الماضي بعين اللوح، كانت زاوية سيدي إبراهيم الخاضعة لنفوذ الجماعة الترابية القروية لتزكيت (بباشوية إفران) بإقليم إفران على موعد ما بين 5 و7 غشت 2022 مع تنظيم مهرجان التبوريدة الجهوي.

بمبادرة من جمعية الفروسية والتبوريدة آيت أورتيندي، شهدت هذه النسخة من مهرجان تبوردة بسيدي إبراهيم مشاركة 22 صربة بمجموع 216 فارس تناوبوا على التباري بالساحة الخضراء التي أقيمت بالمناسبة وسط غابة المنطقة لعرض مهارتهم في فن التبوريدة الأصيل، بالإضافة إلى أمسيات فنية أحياها شعراء امازيغيون « إيمديازن » من مختلف القبائل المشاركة في المهرجان المذكور.

االقبائل التي تم تمثيلها خلال هذه النسخة من مهرجان تبوريدة لزاوية سيدي إبراهيم والذي ينظم بالتناوب بين القبائل كل سنة تتمثل في قبيلة آيت سغروشن وآيت سباعي من إيموزار، آيت ولال بيطيط، آيت حرز الله، آيت عرفة من اتيمحضيت ، آيت داود أو موسى ، آيت نعمان ، آيت حماد ، آيت بورزوي ، آيت أورتيندي بالإضافة إلى عين شكاك ، إيموزر كندر وتاوجطات وبودربالة.

وُلدت الفنتازيا في شمال إفريقيا، وهي تقع على مفترق طرق فنون الحرب والصيد وركوب الخيل، وهي فن ورياضة مغربية يعيد فيها الفرسان إنشاء المشاهد ومهرجانات الفرح.

وبحسب مصادر غير رسمية، فإن الفنتازيا هي أول رياضة فروسية في المغرب، حيث يبلغ عدد أفرادها حوالي ألف فارس و15 ألف حصان. إنها رياضة مسلية تُمارَس غالبًا أثناء الاحتفالات الدينية أو القبلية، مثل الحفلات أو الأعراس أو المواليد، وأيضًا في المهرجانات التي تُدعى كذلك « مواسم ».