ابراهيم ادريسي

وجدة : إعادة انتخاب السيد امين الدويري كاتب لمكتب النقابة الوطنية الديمقراطية فرع وجدة

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احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل الجمع العام العادي للنقابة الوطنية الديمقراطية فرع وجدة الذي نظم تحت شعار النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد و المالية مطلب ملح، و ذلك في أجواء نضالية و حضور وازن لاطر و زارة الاقتصاد و المالية.

هذا الجمع العام انعقد تحت إشراف الكاتب الوطني للنقابة السيد محمد دعيدعة

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في البداية تمت قراءة الفاتحة ترحما على روح جميع مناضلي النقابة و ذويهم الذين فارقوا الحياة مؤخرا و منهم والد اب السيد سليمان قلعي الكاتب الجهوي لنقابة الموظفين في الجهة الشرقية الذي وافقته المنية مؤخرا.

افتتح اللقاء السيد عزيز الداودي الكاتب المحلي بالنيابة حيث شكر من خلال كلمته الحضور على تلبيتهم دعوة المكتب الفرعي للنقابة الوطنية الديمقراطية بوجدة كما توجه بالشكر للكاتب الوطني السيد محمد ادعيدعة على تحمله عناء السفر .

السيد ادعيدعة استغل الفرصة لتقديم جديد إنجازات النقابة لفائدة منخرطيها و أجاب بصدر رحب على تساؤلات المناضلين

بعد ذلك انطلقت أشغال هذا الجمع و الذى اسفر على إعادة انتخاب السيد امين الدويري كاتب لمكتب النقابة بمدينة و جدة بالاجماع.