غريب: لماذا تحتفظ محطات بأسعار المحروقات تفوق الدرهم في اللتر وترفض تخفيضها خلافا لأخرى؟

عبدالقادر كتــرة

مرّت أربعة أيام ولا زالت بعض محطات الوقود محتفظة بأسعار المحروقات السابقة، بعد أن تمّ خفض أسعار البنزين والغازوال، صباح يوم الجمعة 29 يوليوز الماضي، بعدد من المحطات في مختلف ربوع التراب الوطني، أبرزها محطات « إفريقيا »، حيث تراوح معدل التخفيض بين درهم ودرهم نصف.

وتراجعت أسعار المحروقات إلى ما دون 15 درهماً، حيث تراوح سعر الغازوال بين 14.95 و14.89 بعدد من هذه المحطات بينما بقي ثابتا في أخرى.

ولم يستطع المواطن المستهلك لهذه المحروقات استيعاب الوضع خاصة أنه في بعض الأحيان توجد محطة لبيع المحروقات قبالة أخرى قد تحمل نفس الإسم، ولا يفصلهما إلا مسافة الطريق، فيكون الفرق في الأسعار، بينهما، صادما ومدهشا، قد يشعر هذا المواطن الذي يكتشف أنه ملأ خزان سيارته بسعر مرتفع قد يفوق الدرهم الواحد في اللتر، بأنه كان ضحية خديعة وسرقة ونصب واحتيال…

فكيف لا يغضب هذا المواطن المسكين المُكتوي بأسعار المحروقات المرتفعة التي حطّمتْ جميع الأرقام القياسية في العالم، ويكتشف بعد ملءِ خزان سيارته ب40 أو 50 لتر من البنزين أو الغازوال أنه سُلِب منه في لحظة غفلة ما بين 40 و50 درهم أو أكثر؟

وكلما بحث هذا المواطن « المغفل » عن السبب واستفسر عن هذا الجشع قيل له « لا زال لم تنفذ كمية البنزين أو الغازوال بالحاويات التي تمّ اقتناؤها بالسعر القديم ولا يمكن خفض السعر لأن في ذلك خسارة للمحطة أو الشركة صاحبة المحطة »، ليتساءل مرة أخرى، « لماذا تُرفع الأسعار في الساعة والدقيقة التي يتمّ الإعلان عن رفعها ولا يحتفظ بالأسعار القديمة حتى تنفذ المحروقات التي تمّ اقتناؤها بالأسعار القديمة؟ ».

في الوقت الذي عرفت فيه أسعار المحروقات بالمغرب تراجعا طفيفا اليوم الجمعة، لتنخفض أسعار الغازوال إلى أقل من 15 درهما للتر الواحد، خرج الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، ليوضح حقيقة هذا الانخفاض.

وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، في تصريح لـ »سيت أنفو » إن المؤكد هو أن أسعار البنزين والغازوال بالمغرب كان من المتوقع أن تشهد انخفاضا يوم 28 أو 29 يوليوز الماضي، مشيرا إلى أنه لا يتوفر الآن على لائحة الأسعار الجديدة.

وأضاف الحسين اليماني، أن أسعار الغازوال السابقة بلغت سقف 15.60 درهما، فيما تجاوزت أسعار البنزين 16 درهما.

وانتقد الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، تغيير أسعار البنزين والغازوال بالمغرب يومي 16 و29 من كل شهر، مبرزا أن ذلك التغيير يتعارض مع قواعد المنافسة وكان يُعمل به قبل تحرير أسعار المحروقات.

جدير بالذكر، أن أسعار الغازوال بالمغرب انخفضت يوم الجمعة لتصل إلى 14.89 للترا الواحد، فيما انخفضت أسعار البنزين إلى 15.43 للتر الواحد.