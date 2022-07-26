موعد زوار الأطلس المتوسط مع الدورة 21 للمهرجان الوطني لفن أحيدوس المقرر ما بين 5 و7 غشت المقبل بعين اللوح

بقلم محمد الدريهم

تحتضن مدينة عين اللوح فعاليات الدورة ال 21 للمهرجان الوطني لفن أحيدوس المنظم من طرف جمعية تايمات لفنون الأطلس بدعم وتنسيق مع وزارة الثقافة والاتصال وذلك في الفترة ما بين 5 و7 غشت المقبل بعين اللوح،

تدخل هذه التظاهرة، التي نظم بدعم من وزارة الثقافة والشباب والتواصل (قطاع الثقافة)، وبشراكة مع فعاليات أخرى، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الحفاظ على هذا الإرث الثقافي بمختلف تعابيره وتجلياته وضمان استمراريته. هذا وستعرف هذه الدورة الجديدة للمهرجان الوطني لفن أحيدوس، الذي يعتبر موعدا لا محيد عنه لعشاق هذا الفن الأصيل، مشاركة العديد من الفرق التي تمثل مختلف أقاليم وجهات المملكة. كما ستشمل فقرات هذه النسخة، التي تنظم بتعاون مع عمالة إقليم إفران وجماعة عين اللوح، تنظيم ندوة حول “فن أحيدوس” ينشطها أساتذة جامعيون ومهنيون في المجال.

من جهة أخرى، وعلى غرار الدورات الفارطة، ستكرم دورة هذه السنة من المهرجان مجموعة من الفنانين الأمازيغ اعترافا بإسهاماتهم في النهوض بفن أحيدوس. وتطمح هذه التظاهرة إلى أن تشكل فضاء للتبادل واللقاءات بين الشعراء والفنانين والباحثين المتخصصين في الثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى إبراز أصالة الفن والثقافة الأمازيغية.