عيون الماء الأصلية لواحة فجيج في خطر والجهات المعنية غائبة

عبدالحفيط بوبكري

لقد ساد الاعتقاد منذ زمن بعيد عند الأهالي، وحتى عند الكثير من المهتمين والمختصين، ان اخر بقعة يمكن ان تشكو من نذرة المياه هي واحة فجيج ، وهذا قد يبدو مبررا نظرا لما حظيت به هذه الواحة من عيون دفاقة تفرعت عنها السواقي الجارية في كل مكان، وامتلات منها الصهاريج، وضمنت السقي المستمر للنخيل ومختلف الاغراس، وبالتالي استمرار حياة الإنسان على هذه الربوع النائية من الجنوب الشرقي للبلاد،

ولحدالساعة فقد بقي الأهالي يتعاملون مع الماء وكأنه نعمة لن تزول ابدا في يوم ما، وساءت عاداتهم في السقي والغسل وفي كل اسباب استعمال الماء التي لا زالت سمته الغالبة الهدر والتبذير للماء دون الشعور بالخطر .

والان بعد ان طالت سنوات الجفاف والقحط في العديد من بلدان المعمور وضمنها المغرب طبعا، وخاصة المنطقة الشرقية التي تضررت اكثر من انحباس الامطار، شرعت مختلف مصالح الدولة في تطبيق إجراءات ترشيد وتقنين استهلاك مياه الشرب والسقي في مختلف المناطق الوطنية دون استثناء، وكثرت خطب الوعظ والارشاد حول أهمية الماء في الحياة وضرورة الحفاظ عليه، وما دمنا نتحدث عما يهم واحة فجيج بخصوص ما يمكن ان نسميه الامن المائي في المستقبل، ستكون البداية من خطبة عيد الاضحى التي ركز فيها الخطيب مشكورا على العادات غير السليمة في استعمال الماء والنهى عن تبذير هذه المادة الحيوية بجميع أشكاله.

هذا يبقى هو الدور المنوط بالوعاظ والذي لا يمكن ان يتعدى حدود التنبيه والتحذير، لكن يبقى على المختصين والمسؤولين محليا واقليميا ان يضعوا الاصبع على الجرح الحقيقي الذي خرب الفرشة المائية لمدينة فجيج حتى قبل أن تظهر أثار الجفاف التي زادت الوضع تعقيدا وخطورة والكلام هنا عن الاستمرار حتى هذه اللحظة دون مبالغة في حفر اثقاب البحث عن المياه لسقي الضيعات المحيطة بالواحة او حتى بعض البساتين داخل المدينة من دون حسيب ولا رقيب .

فاين هي ما تسمونه بشرطة الماء؟

واين هو المجلس المحلي للماء؟ واين هي الجمعيات السلاليه التي يدخل هذا الامر في صلب اهتماماتها واختصاصاتها ما دام هذا الخطر الداهم يهدد من دون شك عيون الملاك الأصلية التي تشكل القلب النابض للواحة مثل تزادرت، تاجمالت، وساقية سيدي صالح، ومغني ….الخ .

وهنا نريد ان نقول بان جميع السلطات المعنية بهذا الموضوع لا زالت تتعامل بنوع من التراخي حتى لا نقول التواطؤ غير المعلن مع حفار الاثقاب، إما بالترخيص لهم حيث لا يجب ذلك او التغاضي عنهم على حساب مستقبل الواحة.

ومن هذا المنبر لا يسعنا الا ان نطلق نداء مدويا ومنذرا لكل اصحاب الضمائر الحية من فعاليات ومثقفي واطر واحة واقليم فجيج لكي يتعبأوا لإنقاذ واحةفجيج في أقرب وقت من هذا الاستنزاف الممنهج والطامة الكبرى لموارده المائية.

نريد من المصالح المعنية ان تتعامل مع هذه الظاهرة بحزم والضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بمستقبل الواحة وامنها المائي.