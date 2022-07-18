مدينة تازة تحتضن فعاليات المعرض الجهــــوي لمنتوجات الصناعة التقليدية بداية شهر غشت المقبل

بقلم محمد الدريهم

في الفترة الممتدة من 31 يوليوز إلى 09 غشت 2022 ستكون قاعة قصر المعارض بمدينة تازة على موعد مع المرض الجهوي للصناعة التقليدية المنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بشراكة مع مؤسسة دار الصانع ومجلس جهة فاس مكناس وبتعاون مع عمالة إقليم تازة وجماعة تازة و المجلس الإقليمي بتازة والمديريات الجهوية والإقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة.

هذا و من المرتقب ان يشارك في هذا المعرض الجهوي لمنتوجات الصناعة التقليدية، صانعات وصناع تقليديون ليبرزوا ما تتميز به حرف الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس من خصوصيات إبداعية وفنية وجمالية.

و بحسب المنظمين لهذا المعرض الجهوي، تأتي هذه التظاهرة في إطار العناية التي توليها غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس لتسويق وترويج منتوجات الصناعة التقليدية والتعريف بها، وكذا مساهمة منها في إنعاش القطاع و مواجهة آثار الأزمة والركود الاقتصادي الذي يعيشه القطاع جراء تداعيات كوفيد 19 لتمكين الصناع التقليديين من استئناف نشاطهم الحرفي وتثمين إبداعاتهم والحفاظ على التراث الجهوي الأصيل.