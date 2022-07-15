مدينة أفران تحتضن فعاليات المعرض الجهوي لمنتوجات الصناعة التقليدية.

بقلم محمد الدريهم

تحتضن مدينة افران في الفترة نا بين 29 يوليوز و 28 غشت 2022 فعاليات المعرض الجهوي لمنتوجات الصناعة التقليدية و ذلك عبر ثلاث مراحل، بالساحة المجاورة للسوق البلدي المركزي بمدينة إفران، بمشاركة صانعات وصناع سيبرزون ما تتميز به حرف الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس من خصوصيات إبداعية وفنية وجمالية.

تأتي هذه التظاهرة، حسب منظميها، في إطار العناية التي توليها غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس لتسويق وترويج منتوجات الصناعة التقليدية والتعريف بها، وكذا مساهمة منها في إنعاش القطاع و مواجهة آثار الأزمة والركود الاقتصادي الذي عاشه و لازال يعيشه القطاع جراء تداعيات كوفيد 19، وتمكين الصناع التقليديين من استئناف نشاطهم الحرفي وتثمين إبداعاتهم والحفاظ على التراث الجهوي الأصيل.

تنظم هذه التظاهرة من طرف غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بشراكة مع مؤسسة دار الصانع ومجلس جهة فاس مكناس وبتعاون مع عمالة إفران وجماعة إفران والمجلس الإقليمي بإفران والمديريات الجهوية والإقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة.