بقلم محمد الدريهم

بعد سنتين من الانقطاع الذي فرضه انتشار وباء COVID-19، ستبدأ المخيمات الصيفية المنظمة في إطار البرنامج الوطني: «العطلة للجميع » باستئناف أنشطتها التربوية والترفيهية اعتبارًا من 14 يوليو 2022 بمختلف المناطق الساحلية والجبلية المغربية.

هذا وستعرف المخيمات الجبلية بالأطلس المتوسط ​​وخاصة بجهة فاس – مكناس، استفادة حوالي 17.440 طفل وطفلة ينتمون لمناطق مختلفة من المملكة خلال المراحل الخمسة المقررة للمخيمات الصيفية القارة بالجهة،

ولإنجاح هذا موسم التخييم هذه السنة، قامت المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والاتصال – قطاع الشباب – بجهة فاس مكناس والمديريات الإقليمية الخاضعة لنفوذها بتنسيق مع الجامعة الوطنية للتخييم، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستقبال الطفولة المغربية في أحسن الظروف وضمان إقامتهم بشكل أفضل على مستوى 19 مخيما صيفيًا جبليًا بالجهة، بما في ذلك 07 مخيمات للقرب المبرمجة على مستوى إقليم إفران.

في تصريح للجريدة ​​؛ أكد المدير الجهوي لقطاع الشباب عبد الرحمن اجباري. أنه بعد سنتين من الغياب الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، تعود الحياة هذا الصيف إلى المخيمات الصيفية المنظمة في إطار البرنامج الوطني: « العطلة للجميع » المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بابتسامة وفرحة وأنشطة الأطفال والتي ستريحهم من ضغوطات الزمن المدرسي الطويل ومن آثار وباء فيروس كورونا.

وأضاف أنه لهذا الغرض، حرصت الوزارة هذه السنة على تحسين الخدمات من خلال توفير بنية تحتية مجهزة تجهيزًا جيدًا، والعمل على إعادة تأهيل وتحديث المخيمات، وإنشاء مراكز جديدة للتخييم بجميع أنحاء المملكة.

وأكد أن جميع الفضاءات المخصصة للمخيمات الصيفية على مستوى جهة فاس – مكناس خضعت لأشغال الترميم وإعادة التأهيل وتم تجهيزها بمعدات جديدة خاصة بالمراقد والمطابخ وورشات التنشيط.

وواصل قائلا بأن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا لمراجعة المبلغ اليومي المخصص لتغذية كل فرد والتي انتقلت من 30 إلى 50 درهمًا لأجل تحسين عملية الإطعام مع مراقبة تحسين نظام التموين عن طريق اصدار دليل خاص بشروط النظافة والسلامة، الذي يتم وضعه بتنسيق وتعاون مع وزارة الصحة ليتم تعميمه على جميع المخيمات بهدف الإسهام في تحسين جودة الإطعام. كما سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تأمين المشاركين وتحسين وسائل النقل المخصصة لهم وتوفير الموارد التربوية.

وحسب المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة فاس – مكناس والمديرية الإقليمية بإفران، فإن جهة فاس – مكناس ستعرف فتح 19 مخيم صيفي بالجهة منها 07 مخيمات محليًا للقرب بإقليم إفران وحده و12 مخيما صيفيًا قارا موزعين على اقاليم إفران (10)، تاونات (03)، إيموزار كندر (02)، تازة (02)، الحاجب (01) وبولمان (01).

تقدر الطاقة الاستيعابية لكل مخيم صيفي ثابت في الفترة الواحدة بما مجموعه 900 برأس الماء , 900 بخرزوزة و800 ببنصميم على مستوى اقليم إفران و200 بالحاجب و150 ببولمان, 220 بإيموزار كندر و150 بإيموزار كندر الجماعي، 450 بأدمام و300 بباب بو إدير بإقليم تازة، وأخيراً 150 في الودقة، 220 بالودزاغ و240 في بني وليد بإقليم تاونات.

القدرة الاستيعابية للمخيمات الصيفية المحلية للقرب المخصصة للأطفال المحليين على صعيد إقليم إفران تقدر بحوالي 100 مستفيد في كل مرحلة، لا سيما بإفران (02) ومدينة أزرو (02)، سيدي مخفي (01)، تيمحضيت (01) وبعين اللوح (01).

سيتم تنظيم هذه المخيمات الصيفية على خمس مراحل بمعدل 10 أيام للمرحلة على مستوى المخيمات الصيفية القارة وعلى أربع مراحل بمعدل 6 أيام لكل مرحلة. بالمخيمات الحضرية للقرب.