بلاغ صحفي

02 يوليوز 2022

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توصي باعتماد جرعة تذكيرية من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة

في إطار تحديث الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تحصين المكتسبات التي حققتها بلادنا في مواجهة جائحة كوفيد-19، وفي ظل التطورات الأخيرة التي تميز الوضعية الوبائية، قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اعتماد جرعة تذكيرية من اللقاح المضاد لـفيروس كوفيد-19 لضمان الحماية من هذا الفيروس.

وفي هذا الصدد، وبناء على توصيات اللجنة العلمية، تدعو وزارة الصحة والحماية الإجتماعية الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة –على وجه الخصوص- وكذا الأشخاص البالغين 18 سنة فما فوق، والذين يعانون من عوامل المراضة إلى أخذ جرعة تذكيرية من اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثالثة المعززة.

كما تدعو الوزارة الأشخاص غير المطعمين بشكل كامل إلى الإسراع بأخذ جرعة ثالثة معززة بعد مرور أربعة أشهر من أخذ الجرعة الثانية. أما فيما يخص الأشخاص الذين تم تأكيد إصابتهم بفيروس كوفيد-19 حديثا يمكنهم تلقي جرعة تذكيرية بعد الأسابيع الأربعة التي تلي انتهاء فترة الإصابة بالفيروس.

هذا، وتؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على المواطنات والمواطنين بضرورة التقيد بالتدابير الوقائية من ارتداء للكمامات بشكل سليم في الأماكن العمومية المغلقة والتجمعات البشرية، مع الحفاظ على غسل الأيدي والتباعد الجسدي، ولا سيما خلال مناسبتي عيد الأضحى المبارك والعطلة الصيفية للحفاظ على وضع ٱمن للجميع وتجنب أي انتكاسة وبائية.