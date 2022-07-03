مشاريع تنموية ترى النور بأزرو العاصمة الاقتصادية لعمالة إقليم إفران

بقلم محمد الدريهم

تعرف مدينة أزرو العاصمة الاقتصادية لإقليم إفران مجموعة من مشاريع التهيئة التي ستساهم بما لا شك فيه , في تطوير البينة التحتية مما سيكون له انعكاسا ايجابيا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من جهة والتنمية المحلية والجهوية من جهة اخرى وفي هدا الصدد ونظرا للأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المشاريع التنموية, قام عامل الإقليم عبد الحميد المزيد رفقة رئيس الجماعة الترابية لازرو المصالح التقنية بزيارة تفقدية لمجموعة من المشاريع ودلك من اجل الوقوف على سير الأشغال بها و على مذي احترام المواصفات المطلوبة لانجازها طبقا لدفتر التحملات , تتضمن هده المشاريع .

مشروع إنشاء منطقة صناعية على مساحة 8 هكتارات بتكلفة 60 مليون درهم، مشروع إنشاء منصة لتسويق المنتوجات المجالية بتكلفة 5 مليون درهم، مشروع إحداث سوق نموذجي بحي احداف بقيمة مالية قدرت ب 3 مليون درهم، مشروع احداث طريق تربط بين حي مشليفن وثانوية محمد الخامس مرورا بالمركب الرياضي وقد بلغت التكلفة المالية لهدا المشروع مليون درهم.

كما قام عامل الإقليم والمصالح المرافقة له بتفقد سير وتقدم الأشغال التي تدخل في إطار تأهيل مدينة ازرو وأشغال تهيئة المقبرة الجديدة.

هذا وتجدر الإشارة ان هده المشاريع لها دور كبير على مستوى الاستقطاب الاستثماري والتنمية الاجتماعية من خلال خلق فرص للعمل وتوفير بنية تحتية ملائمة استجابة لمتطلبات الساكنة. وستمول هده المشاريع في إطار الشراكة المبرمة ما بين عمالة افران، مجلس جهة فاس- مكناس، المجلس الإقليمي لافرن والجماعة الترابية لازرو.