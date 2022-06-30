النتائج النهائية للاقتراع الخاص باختيار مناديب الفرع الجهوي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بمدينة وجدة

محمد شركي

كما هو معلوم عرفت عملية الاقتراع الخاص باختيار مناديب الفرع الجهوي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية التي جرت يوم أمس بالثانوية الإعدادية علال الفاسي بمدينة وجدة إقبالا كبيرا للمنخرطات والمنخرطين سواء المتقاعدين منهم أو الذين لا زالوا في الخدمة، الشيء الذي يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه نساء ورجال التربية لهذه المؤسسة الساهرة على خدمتهم .

ولقد مر هذا الاقتراع في ظروف جيدة بشفافية ونزاهة عكس ما ادعته بعض الجهات المغرضة من حدوث تزوير فيه كما هو معتاد بعد كل عملية اقتراع تجري رياحها بما لا تشتهي سفن من لهم أطماع معلنة أو خفية وراء التشكيك أوالطعن فيها .

وفيما يلي النتائج النهائية التي أسفرت عن هذا الاقتراع :

ـ عبد الحفيظ زعزاع .

ـ عبد القادر جفان .

ـ نصر الدين زروقي

ـ سومية كعواشي .

ـ حسناء احميداش .

ـ حكيمة جبلاوي .

وإن الفائزات والفائزين في هذا الاقتراع ليعبّرون لكل السيدات المقترعات و السادة المقترعين عن اعتزازهم الكبير بالثقة التي حظوا بها من لدنهم ، ويشكرونهم الشكر الجزيل على ذلك ، وهم يتعهدون بالتفاني في خدمة جميع المنخرطات والمنخرطين في التعاضدية العامة للتربية الوطنية بالفرع الجهوي بوجدة استمرارا لما دأبوا عليه من بذل كل ما في الوسع من جهد للرقي بخدمتهم استجابة لاقتراحاتهم وتطلعاتهم .

وبدوره يثني السيد محمد حمو الكاتب الجهوي للفرع على مشاركة السيدات المنخرطات والسادة المنخرطين المشاركة الوازنة في هذا الاقتراع متعهدا هو الآخر بمواصلة تفانيه في خدمتهم تحدوه في ذلك الرغبة الكبيرة في إرضاء الجميع .