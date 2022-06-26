دار الأرزية بالمنتزه الوطني بإفران تختضن أشغال ندوة وطنية حول السياسة المائية بالمغرب

بقلم محمد الدريهم



في إطار مشروعها البيئي « حول غف أمَانْ » – اقتصد في استغلال الماء – الذي يهدف إلى التحسيس بأهمية المحافظة على الماء في صفوف تلميذات وتلاميذ بعض المؤسسات التعليمية بإقليم إفران بدعم من صندوق ماء سبو، وبتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإفران، وبتعاون مع المنتزه الوطني لإفران, تنظم جمعية بلا حدود بشراكة مع مؤسسة ألوان ندوة وطنية حول موضوع: » السياسة المائية بالمغرب » وذلك يوم الخميس 30 يونيو 2022 بدار الأرزية بمودمام الخاضعة لنفوذ الجماعة الترابية لابن الصميم.

حسب المنظمين، ستعرف هذه الندوة الوطنية مشاركة مجموعة من الباحثين والأكاديميين والخبراء وممثلي المؤسسات العمومية المعنية، وكذا ممثلي المؤسسات الشريكة، وسيتم خلالها التداول في الخطوط العامة للسياسية المائية بالمغرب في ظل الظرفية الحالية، وما تفرضه من تحديات على المنظومة البيئية، والقطاعات الاقتصادية، وكل مجالات الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، كما أنها ستكون – الندوة – مناسبة لفتح نقاش مستفيض حول أهم التدابير الاستعجالية الواجب اتخاذها لضمان الأمن المائي ببلادنا، وتحقيق النجاعة المائية.

هذا ومن المنتظر أن تركز مداخلات المشاركين على مجموعة من المحاور من أبرزها التعريف بالمخطط الوطني للماء، وما يشتمل عليه من تدابير من شأنها تحقيق طموحات المغرب في تجاوز الإجهاد المائي الذي تعاني منه عدد من المناطق، بالإضافة إلى تسليط الضوء على خصوصية الموارد المائية بمنطقة الأطلس المتوسط، وتأثيرات التغيرات المناخية على الثروة المائية بهذه المنطقة التي كانت بالأمس القريب خزانا مائيا ذو أهمية كبرى، هذا إلى جانب التذكير بالتراث المائي المغربي باعتباره تجسيدا لمقومات الشخصية المغربية التي تتميز بقدرتها على التأقلم مع كل الظروف والأحوال.