بادرة محمودة: شركة النقل الحضري بالقنيطرة تنقل التلاميذ مجانا لاجتياز امتحانات البكالوريا

عبدالقادر كتــرة

في بادرة اجتماعية ووطنية، وضعت شركة النقل الحضري « فوغال » بمدينة القنيطرة حافلاتها رهن إشارة جميع التلاميذ للتنقل مجانا، إلى مؤسساتهم التعليمية لاجتياز امتحانات البكلوريا، وهي العملية التي استحسنها أمهات وأباء وأولياء التلاميذ خاصة منهم المحتاجين والفقراء.

وحددت أوقات الذهاب والإياب في السادسة إلى الثامنة والنصف صباحا ومن الحادية صباحا عشرة إلى الثالثة

بعد الزوال ومن الخامسة إلى السابعة مساء، مع الإشارة إلى أن استعمال الحافلة بالنسبة للتلاميذ لا يتطلب إلا الإدلاء باستدعاء البكالوريا أو بطاقة التعريف الوطنية.

من جهة أخرى، تقدم الشركة خدمات اجتماعية وإنسانية على طول السنة، في مدن القنيطرة وجرسيف وتازة أين تؤمن حافلاتها النقل الحضري، إذ تستفيد من النقل المجان، شريحة اجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة بمن فيهم الأمهات أو الأباء أو الأولياء أو الإخوان أو المكلفين بمصاحبتهم.

ودخلت الحافلات المغربية الصنع بمواصفات عالمية حيز الخدمة بالقنيطرة، في يناير 2022، لتُنهي أزمةً للنقل الحضري عانت منها ساكنة المدينة قرابة سنتيْن.

ويتعلق الأمر بـ 138 حافلة من الجيل الجديد كلفت مبلغاً إجمالياً يفوق 300 مليون درهم، تم تسليمها ، الجمعة الماضي ، في حفل ترأسه عامل عمالة إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي وعدد من المسؤولين الترابيين.

وتتميز هذه المركبات الجديدة بمجموعة من الخصائص، حيث هي أتوماتيكية وتوفر ولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تجهيزات داخلية من آلات إلكترونية لصرف التذاكر ونظام للتموقع الجغرافي وكاميرات للمراقبة وأنترنيت للمرتفقين.

وفي تصريح إعلامي على هامش الحدث، قال الكاتب العام بالنيابة لوزارة الصناعة والتجارة، توفيق مشرف، إنه من أصل 138 حافلة يضمها هذا الأسطول، هناك 89 مركبة محلية الصنع أنجزت من طرف كفاءات وخبرات مغربية أنجزت بمواصفات عالمية وتكنولوجيات جد متقدمة توفر كل وسائل الراحة للمواطنين وتستجيب لكافة شروط الولوجيات بالنسبة للأشخاص ذوي الحركيات المحدودة.

وتابع مشرف أن هذا المنتوج « الذي يظهر مدى القدرة الصناعية المغربية على تلبية الحاجيات الداخلية للمملكة »، ساهمت فيه أكثر من 31 مقاولة مغربية من خلال توفير العديد من أجزاء هذه الحافلات، علما أن 51 في المائة من تلك الأجزاء صنعت في المملكة ومن طرف مغاربة.

المسؤول الوزاري عبّر عن أمله في أن تعمم تجربة هذا المنتوج بالقنيطرة بعد أن كان قد اعتمد سابقا بالدار البيضاء، على كافة مدن المملكة، مؤكدا، في هذا الصدد ، « قدرة الصناعة المغربية على تلبية حاجيات المواطن وضمان منتوج بجودة عالمية وبتكلفة أقل، مما من شأنه أن يخفف عن الميزان التجاري المغربي ويخلق عددا من مناصب الشغل ».

ومن جهته، عبر رئيس الجماعة الترابية للقنيطرة، أنس البوعناني، عن سعادته بدخول هذا المنتوج الخدمة لينهي أزمة للنقل الحضري عانت منها المدينة لمدة سنتين، مثنيا على جهود عدد من المتدخلين في توفير هذا المنتوج الجديد، لاسيما وزارة الداخلية وولاية الجهة ومجلس الجهة والشركة المصنعة.

وتجوب الحافلات شوار وطرقات ومسالك القنيطرة حاليا مع العلم أن هذا الأسطول أنجز قبل موعده المحدد، بفضل تظافر جهود عدد من الفاعلين ضمنهم ممولون بنكيون.

جدير بالذكر أن الخطوط تتوزع التي تستعملها الحافلات الجديدة على 17 خطاً حضرياً تربط بين خمس جماعات بالمدينة، حيث ستجوب 577 محطة، على أن تنقل نحو 28 مليون مرتفق سنوياً.