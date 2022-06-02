جمعية أساتذة العلوم الصناعية ووزارة التربية الوطنية تنظمان النسخة الثانية للأولمبياد الوطنية لعلوم المهندس

جمعية أساتذة العلوم الصناعية بالمغرب ووزارة التربية الوطنية

والتعليم الأولي والرياضة تنظمان النسخة الثانية

للأولمبياد الوطنية لعلوم المهندس

قلم: محمد الدريهم

في إطار مباريات تشجيع التميز بين صفوف تلميذات وتلاميذ شعبتي العلوم والتقنيات الكهربائية والميكانيكية وشعبة العلوم الرياضية B، قادت جمعية أساتذة العلوم الصناعية بالمغرب -APSIM-تجربتها الثانية بتنظيمها للنسخة الثانية للأولمبياد الوطنية لعلوم المهندس تحث إشراف وتنظيم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من خلال المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب

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عرفت هذه النسخة الثانية مشاركة 52 مشروعا اشتغلت عليهم لجنة علمية متخصصة لاختيار أجود المشاريع معتمدة في ذلك على شبكة تقويم معيارية أعدت لهدا الغرض. و قد أسفرت نتائج النسخة الثانية للمباراة التي نظمت يوم 28 ماي 2022 بالمركز الوطني للتكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط على فوز فريق من مدينة ورززات بالمرتبة الأولى و الذي يمثل ثانوية ابن الهيثم التأهيلية بوارزازات و المكون من التلميذ و التلميذات محمد حسيسو, أزليك هبة و الأبراهيمي خديجة و الأستاذ المؤطر الناجيح المهدي, الصف الثاني عاد لفريق ثانوية التميز بإقليم بنكرير المكون من دعاء حموشة, هبة حنيني و اشكار موسى بالإضافة للأستاذ المؤطر شويخ صلاح الدين, اما الصف الثالث فعاد لفريق ثاني من ثانوية التميز لبنكرير مكون من خورو الطيب كأستاذ مؤطر و التلاميذ لحلو إسماعيل, كاشا محمد امين و ندى بنباها

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للإشارة ، لقد تأسست جمعية أساتذة العلوم الصناعية بالمغرب العاملين بالأقسام التحضيرية سنة 2016 وحددت أهم أهدافها في خلق فضاء للتأمل والاستشارة والتبادل في القضايا المرتبطة بتدريس علوم المهندس بشكل عام بالسلك الثانوي التأهيلي وبالعلوم الصناعية بالأقسام التحضيرية بشكل خاص من خلال تنظيمها ومشاركتها الوازنة والفاعلة في الندوات العلمية والتقنية وتأطيرها للورشات النظرية والتطبيقية بغية تطوير الكفايات المهنية والتقنية والعلمية لأساتذة العلوم الصناعية للمهندس ، زيادة على سعيها للإنصات لنبض المجال التقني التربوي بغية إدراك حاجياته المرتبطة بالتكوين المستمر قصد إدماج وتطوير وإرساء ثقافة التجديد والإبداع والابتكار في المجالات التكنولوجية المختلفة .

وعلى هذا الأساس، تقود الجمعية تظاهرة الأولمبياد الوطنية لعلوم المهندس والتي تنتظم من خلال التباري بين فرق تضم تلميذات وتلاميذ يتابعون دراستهم بمستويات التعليم التأهيلي بشعبتي العلوم والتقنيات الكهربائية وشعبة العلوم الرياضية B. وتجدر الإشارة على أن المباراة مؤطرة سنويا بمذكرة وزارية تصدر بداية الموسم الدراسي تتحدد من خلالها جميع الشروط والضوابط التنظيمية لمختلف محطات تدبير المباراة بدء بتحديد تاريخ التعبير عن المشاركة وتاريخ تزكيتها ببعث شريط فيديو يؤكد جاهزية المشروع المقترح وتاريخ تنظيم النهائيات بالمركز الوطني للتكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.

إن من أهم شروط نجاح هذه التظاهرة التربوية هو الإسهام المادي لمختلف شركاء مكونات النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وخصوصا Collectif prépas Maroc التي تميزت ومنذ النسخة الأولى للمباراة بدعمها اللامشروط لجمعية أساتذة العلوم الصناعية بالمغرب ومساندتها للمضي قدما بتظاهرة الأولمبياد الوطنية لعلوم المهندس وأنشطة أخرى.