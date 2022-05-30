الرابطة المحمدية للعلماء ومؤسسة ذاكرة من اجل المستقبل

الدورة الخامسة للقاءات الدولية لتومليلين

تحت شعار:

« الحفاظ على الذاكرة ونقلها لترسيخ مفهوم الآخر«

تنظم الرابطة المحمدية للعلماء من خلال مركزها « تعارف البحث والتكوين في العلاقات بين الأديان وبناء السلم »، بتعاون مع مؤسسة ذاكرة من أجل المستقبل وبشراكة مع المعهد الكاثوليكي بتولوز الفرنسية ومؤسسة مستقبل 21، اللقاء الدولي لتومليلين 2022 في دورته الخامسة وذلك تحت شعار: » الحفاظ على الذاكرة ونقلها لترسيخ مفهوم الآخر.

يهدف هذا اللقاء الخامس من نوعه المقرر تنظيمه يومي 31 مايو و1 يونيو 2022 بمقر الرابطة المحمدية للعلماء بالرباط ويوم 2 يونيو بوقع دير تومليلين وسط غابات أرز المنتزه الوطني لإفران والذي يولي اهتمامًا خاصًا لمفاهيم الآخر والمواطنة والحوار والتعايش، إلى فتح حوار شامل ومعمق حول مفهوم الآخر.. كما يركز على أهمية الحفاظ على الذاكرة بشكل عام ونقلها إلى الأجيال المقبلة.. على غرار » اللقاءات الدولية » التي كانت تعقد بالدير البندكتي لتومليلين، خلال العقد الممتد من 1956 إلى 1966م، باعتبارها محفلاً للنقاشات المسكونية وللحوار بين الأديان، والتي شكلت الفضاءات الأولى للنقاش والحوار والتكوين على المواطنة في قارة إفريقيا.

ورغبة فمنهما ي تعزيز وترسيخ عدد من قضايا الحفاظ على الذاكرة في علاقتها بمفهوم الآخر، حرصت الرابطة المحمدية للعلماء عبر مركز التعارف التابع لها، ومؤسسة ذاكرة من أجل المستقبل على أن يُعقد هذا الاجتماع جزئيًا في موقع الدير القديم. بهدف إعطاء الذاكرة مكانتها كحافز لعملية الانفتاح على الآخر، والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها.

ويأتي هذا القاء هذه السنة حسب المنظمين استمرارا للقاء العلمي الافتراضي الذي نظمته الرابطة المحمدية للعلماء خلال شهر يناير لسنة 2021 من خلال مركز التعارف التابع لها (مركز البحث والتكوين في العلاقات بين الأديان وبناء السلم) في موضوع: « الحفاظ على الذاكرة ونقلها لترسيخ مفهوم الآخر »، بشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ومؤسسة ذاكرة أجل المستقبل وارشيف المغرب.