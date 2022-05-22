جامعة الأخوين بإفران تحتضن

فعاليات الأولمبياد الجهوية للروبوتات التربوية

المنظمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

لجهة فاس – مكناس

بقلم محمد الدريهم

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس – مكناس بشراكة مع جامعة الأخوين بإفران و جمعية تواصل لتنمية التكنولوجيا (ATDTEC) و جمعية (CITI)، الاقصائيات النهائية للنسخة الثالثة من الأولمبياد الجهوية للروبوتيات التربوية يوم السبت 21 ماي 2022 الفارط بالحرم الجامعي لجامعة الأخوين بإفران و ذلك في حفل تربوي بهيج لتتويج المشاريع المنجزة من طرف الفرق المشاركة في هذه الأولمبياد بعد تقديمها أمام اللجنة التربوية والعلمية للتحكيم والتقييم.

في تصريح للصحافة, أكدت السيدة حكيمة تكضا على أن هذه الأولمبياد مرت بعدة مراحل ، بدءاً بالدعوة للمشاركة في المسابقة التي أطلقتها الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين ، تلتها دورات تدريبية نظمت لفائدة المعلمين المشرفين على مستوى المديريات الإقليمية التسعة التابعة للأكاديمية والذين بلغ عددهم 300 إطار تربوي هذه السنة موزعين على مختلف المستويات الدراسية وإرسال المشروع التعليمي (على شكل فيديو) وفقًا لمواصفات محددة مسبقًا وفق دفتر التحملات للأكاديمية للوصول إلى هذه المرحلة الأخيرة حيث شهدت المسابقة النهائية مشاركة 78 فريقًا تم اختيارهم من بين 107 مشروعًا تلقته الأكاديمية ، وذلك من قبل لجنة متعددة الأطراف تمثل الأكاديمية و الجمعيتين الشريكتين في التنظيم و جامعتي الأخوين بإفران و محمد بن عبد الله بفاس وكذا مفتشي التكنولوجيا ومفتشي التعليم الابتدائي. .

من جهته أوضح السيد بوشعيب فلاح أمين مال لجمعية CITI أن جامعة الأخوين استضافت السبت 21 مايو 2022 النسخة الثالثة من أولمبياد الروبوتات الجهوي لأكاديمية التربية والتكوين لجهة فاس- مكناس المنظمة تحت شعار « حرباء الروبوتات ». بمشاركة 42 فريقًا من المدارس الابتدائية و25 فريقًا جامعيًا و11 فريقًا من المدارس الثانوية والجامعية جاءوا من مدارس مختلفة بجهة فاس مكناس بهدف الفوز بجوائز متنوعة.

وأضاف أن الهدف من هذا الأولمبياد هو نشر الروبوتات في مختلف المستويات المدرسية وتعزيز التكنولوجيا في قطاع التعليم المغربي ونجاح هذه الدورة (مقارنة بالدورتين الأوليين) ينعكس من خلال العدد الكبير للمشاركين في هذا الحدث التربوي.

بعد عرض 78 فريقا مؤهلا للإقصائيات من بينهم 42 فريق من مستوى الابتدائي, 25 من الثانوي الإعدادي و11 فريق من مستوي القانوي التأهيلي والجامعي، فازت تسعة فرق موزعة على مختلف الأسلاك التعليمية على الشكل التالي:

الجائزة الكبرى صنف سلك التعليم الابتدائي:

المركز الاول: مدرسة حي الأمل الابتدائية، من المديرية الإقليمية بتاونات

المركز الثاني: مدرسة »voix d’excellence » الابتدائية من المديرية الإقليمية بمكناس

المركز الثالث: مدرسة غصن الزيتون، من المديرية الإقليمية بتاونات

الجائزة الكبرى صنف السلك الثانوي الإعدادي:

المركز الاول: الثانوية الإعدادية الزويني 3، من المديرية الإقليمية بمكناس

المركز الثاني: الثانوية الإعدادية ابن بطوطة، من المديرية الإقليمية بالحاجب

المركز الثالث: الثانوية الإعدادية اسماء من المديرية الإقليمية بصفرو

الجائزة الكبرى صنف السلك الثانوي التأهيلي والتعليم العالي:

المركز الاول: ثانوية المنصور الذهبي التأهيلية، من المديرية الإقليمية بتاونات

المركز الثاني: Lycée des compétences Escalade، من المديرية الإقليمية بصفرو

المركز الثالث: ثانوية 11يناير التأهيلية، من المديرية الإقليمية بمولاي يعقوب.

ولثمين وتقدير مواهب التلاميذ وابتكاراتهم التي تم عرضها من خلال المشاريع التي شاركوا بها في هذه الإقصائيات, قامت جمعية مركز التجديد في التكنولوجية و الإعلاميات (CITI) التابع لجامعة الأخوين بتقديم جوائز تهم جانب الإبداع لديهم حيث خصصت جائزة أفضل مشاركة عبرت عن البيئة و جائزة أفضل تصميم وجائزة التجديد والابتكار والتي قدمت على الشكل التالي حسب مختلف الأسلاك التعليمية :

جائزة البيئة السلك الابتدائي:

المركز الاول: مؤسسة ايت مازوز من المديرية الإقليمية بالحاجب

المركز الثاني: م.م اولاد بلغالي من المديرية الإقليمية، بتاونات

المركز الثالث: مجموعة مدارس عين مديونة من المديرية الإقليمية بتاونات

جائزة أفضل تصميم السلك الابتدائي:

المركز الاول: مدرسة زيد بن ثابت، من المديرية الإقليمية بمكناس

المركز الثاني: م.م فشاتلة من المديرية الإقليمية بمولاي يعقوب

المركز الثالث: مدرسة مولاي علي الشريف، من المديرية الإقليمية بمكناس

جائزة التجديد السلك الابتدائي:

المركز الاول: مدرسة بن الطيب من المديرية الإقليمية بمكناس

المركز الثاني: مدرسة طارق بن زياد من المديرية الإقليمية بتاونات

المركز الثالث: مدرسة صلاح الدين الايوبي من المديرية الإقليمية، بمولاي يعقوب

جائزة البيئة السلك الثانوي الاعدادي:

المركز الاول: ثانوية ابن البناء الإعدادية من المديرية الإقليمية بفاس.

المركز الثاني: ثانوية القاضي عياض الإعدادية من المديرية الإقليمية ببولمان.

المركز الثالث: ثانوية مولاي رشيد بني وليد الإعدادية من المديرية الإقليمية بتاونات.

جائزة أفضل تصميم

السلك الثانوي الاعدادي:

المركز الاول: ثانوية طارق بن زياد الإعدادية من المديرية الإقليمية بالحاجب

المركز الثاني: ثانوية الياسمين الإعدادية، من المديرية الإقليمية بصفرو.

المركز الثالث: ثانوية ابن زيدون الإعدادية، من المديرية الإقليمية بفاس.

جائزة التجديد

السلك الثانوي الاعدادي:

المركز الاول: ثانوية Mon Ecole الإعدادية، من المديرية الإقليمية ب.

المركز الثاني: ثانوية 11 يناير الإعدادية، من المديرية الإقليمية بمولاي يعقوب.

المركز الثالث: ثانوية ابن اجروم الإعدادية، من المديرية الإقليمية بالحاجب.

جائزة البيئة السلك الثانوي التأهيلي والتعليم العالي:

المركز الاول: الثانوية التقنية من المديرية الإقليمية بفاس.

المركز الثاني: ثانوية المنصور الذهبي التأهيلية من مديرية تاونات

المركز الثالث: ثانوية عبد الكريم الرايس التأهيلية بمديرية فاس.

جائزة أفضل تصميم

السلك الثانوي التأهيلي والتعليم العالي:

المركز الاول: الثانوية التقنية من مديرية تازة.

المركز الثاني: ثانوية ابن هيثم التأهيلية من مديرية مكناس.

المركز الثالث: ثانوية Voie d’excellence التأهيلية من مديرية مكناس.

جائزة التجديد

السلك الثانوي التأهيلي والتعليم العالي:

المركز الاول: ثانوية 18 نونير التأهيلية من مديرية مولاي يعقوب.

المركز الثاني: مؤسسة EPSIEL بفاس، والتي مثلت التعليم العالي.

وفي إطار مشروع التربية الدامجة بالجهة فقد تم تتويج تلميذ في وضعية إعاقة من المديرية الإقليمية بمولاي يعقوب…

حضر حفل توزيع الجوائز كل من السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدكتور محسن الزواق, السيد نائب رئيس جامعة الأخوين في الشؤون الأكاديمية Prof. Christopher Taylor , ممثل جامعة الأخوين الدكتور حسن الدغماوي, السادة المديرين الإقليميين بكل من مديريات: مولاي يعقوب/ تاونات/ إفران و الحاجب, السيدان رئيس المركز الجهوي لمنظومة الإعلام وقسم التخطيط والإحصاء والدراسة و السيدة المستشارة الجهوية لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم , ممثلا جمعيةCITI الدكتور بوشعيب فلاح والأستاذة رجاء السعيدي و رئيس جمعية تواصل لتنمية التكنولوجيا الأستاذ ابراهيم لخضر..