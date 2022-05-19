بقلم: محمد الدريهم

احتفالا بالذكرى السابعة عشر للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتضنت قاعة الاجتماعات الكبرى لعمالة إقليم الحاجب لقاء تواصليا تحت شعار: » المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: مقاربة متجددة لإدماج الشباب » وذلك يومه الاربعاء 18 ماي 2022 بهدف تعبئة مختلف الفاعلين المحليين حول برامج التمكين الاقتصادي للشباب وكذا تعزيز ورسملة التجارب في ميدان المواكبة، والتكوين، والتمويل، ومختلف مقاربات دعم المبادرات الشبابية بالإقليم

.

خلال هذا اللقاء الإقليمي التواصلي تم إبراز دور المقاربة المندمجة المعتمدة في تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة وخاصة البرنامج الثالث الذي يهتم بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.

وتجدر الإشارة ان هذا البرنامج يهدف إلى مواكبة الشباب البالغين من العمر ما بين 18 و45 سنة وذلك في اعداد وتنفيذ مشاريعهم الذاتية من خلال ثلاث محاور للتدخل: تحسين قابلية تشغيل الشباب، دعم ريادة الأعمال وتحسين الدخل عبر تثمين سلاسل الإنتاج ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومن اجل تفعيله، تم إحداث المنصة الإقليمية للشباب بمدينة الحاجب والتي تعد فضاء للتنسيق بين كافة المتدخلين في مجال الادماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.

تتكون هذه البنية من فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة والتكوين وحاضنة للمشاريع المبتكرة، إضافة إلى العديد من المرافق الأخرى التي سيستفيد منها شباب إقليم الحاجب

.

هذا وتطمح المنصة إلى تمكين الشباب من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم من خلال تزويدهم بوسائل متكاملة تمكنهم من تحفيز روح المبادرة والمقاولة لديهم، وتيسير الولوج إلى المعلومة ذات الصلة وذلك عبر ثلاث وسائط وهي فضاء الاستقبال والمنصة الالكترونية والمنصة المنتقلة قصد تقريب الخدمات من الفئة المستهدفة، وقد وصل عدد المستفيدين من خدمات الاستماع والتوجيه أكثر من 2876 شاب منذ انطلاقها سنة 2019.

توفر المنصة خدمات المواكبة والتكوين في مواضيع تهم التحسيس بأهمية الفكر المقاولاتي والتواصل والمهارات الحياتية ودراسة جدوى المشاريع ومساطر احداث المقاولة والتدبير الإداري والمالي، وحصص مشخصة للمواكبة الجماعية والفردية من اجل إعداد مخطط العمل وملف طلب التمويل.

كما تعمل المنصة على منح الشباب حاملي أفكار مبتكرة في مجال إحداث المقاولة فرصة للقاء والتشاور والتشبيك مع الأطر التقنية والمقاولين والمانحين قصد الاستفادة من التكوين والمواكبة والدعم المالي لانطلاق المشروع.

هذا وقد تميزت حصيلة إنجازات البرنامج برسم سنة 2021 بالمصادقة على 16 مشروعا تفعيلا لمحور دعم ريادة الاعمال لدى الشباب وستمكن المشاريع المدعمة من إحداث 32 فرصة شغل بكلفة اجمالية ناهزت 1.227.122.28 درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 700,000,00 درهم.

وفي إطار تفعيل محور تحسين الدخل ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تمت المصادقة برسم سنة 2021 على دعم 06 مشاريع سيستفيد منها 136 متعاون منهم 64 متعاونة وتهم تثمين سلسة النباتات الطبية والعطرية، وسلسلة تربية النحل وإنتاج وتسويق العسل والتسويق التضامني لمنتوجات الصناعة التقليدية والمنتوجات المجالية عبر احداث منصة الكترونية للتسويق الالكتروني وذلك بكلفة اجمالية ناهزت 3.365.780,00 درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 2,200.000,00 درهم.

وتفعيلا لبرنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا « الحاجب مبادرة » تمت مواكبة وتمويل 34 مقاولة صغرى منها 13 مقاولة نسائية ستساهم في احداث 80 فرصة شغل بكلفة اجمالية ناهزت 2.717.532,00 درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 900.000,00 درهم.

هذا وقد همت المقاولات الصغرى التي تم احداثها المجالات الاقتصادية التالية: المهتمة بالصحة والتعليم والخدمات والفلاحة والصناعة التقليدية والإنتاج السمعي البصري وتهيئة المساحات الخضراء.

أما بخصوص محور تحسين قابلية تشغيل الشباب فقد تم استقبال وتوجيه حوالي 697 شاب وشابة باحث عن فرصة شغل ومواكبة وتكوين 223 مستفيد في اعداد المشروع المهني والمهارات الحياتية وتقنيات اجتياز المقابلات الشفوية وكذا التكوين التأهيلي لفائدة 100 مستفيد في مجالات التسويق الالكتروني والتصوير الفوتوغرافي والسقي بالتنقيط. كما تم تنظيم دورات تدريبية لفائدة 50 شاب من المرشحين لاجتياز مباراة الأطر النظامية للأكاديميات، اطر التدريس بالمستوى الابتدائي واطر الدعم التربوي والاجتماعي والاداري كما تم العمل على تعبئة مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص والمنظمات البيمهنية من اجل تسهيل ادماج الشباب في سوق الشغل.