جامعة الأخوين تنظم النسخة الثامنة من المؤتمر الدولي السنوي حول العلوم الاجتماعية، وذلك تحت عنوان: « ضمان التكامل بين العلوم الاجتماعية وعلوم الصحة في أفريقيا والشرق الأوسط ».

بقلم : محمد الدريهم

تحت شعار: « ضمان التكامل بين العلوم الاجتماعية وعلوم الصحة في أفريقيا والشرق الأوسط »، تنظم جامعة الأخوين بافران بشراكة مع معهد كونراد أديناور الدورة الثامنة للمؤتمرَ الدولي السنوي الثامن للعلوم الاجتماعية و ذلك

يومَي 28 و29 ماي 2022.

حسب منظمي هذه الدورة، سيعرف هذا الحدث الدولي، حضورَ خبراء من مؤسسات مغربية وأخرى دولية من قبيل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، المتحف الفلسطيني بفلسطين، جامعة البصرة بالعراق، جامعة تولوز اثنين جان جوريه بفرنسا، وأيضا جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (جامعة الإمام) بالمملكة العربية السعودية.

ويُرتقب أن تشهد النسخة الحالية من هذه التظاهرة الدولية،حسب نفس المصدر، مناقشةَ العديد من القضايا العلمية، إلى جانب تطرقها إلى محاورَ تتعلق بالسياسات الصحية، تدبير جائحة كوفيد-19، الولوج إلى العلاج، مقاربة النوع، التعليم الطبي، صحة الأطفال، الصحة العقلية، التواصل الطبي، الرعاية الملطفة، والصحة الإنجابية، والسياحة العلاجية.