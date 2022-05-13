الرباط : فريق جامعة محمد الأول بوجدة (ذكور) يفوز بلقب البطولة الوطنية الجامعية في كرة اليد والإناث في المركز الثاني

تُوِّجَ فريق جامعة محمد الأول بوجدة (ذكور) بلقب البطولة الوطنية الجامعية في كرة اليد، بعد فوزهم بحصة 45 هدفا مقابل 44 في المقابلة النهائية التي جمعتهم اليوم الجمعة 13 ماي الجاري، بفريق جامعة محمد الخامس بقاعة ابن رشد بالرباط. واتسمت المقابلة بمنافسة قوية، مما اضطر الفريقان اللجوء إلى الأشواط الإضافية لحسم النتيجة

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وكان فريق جامعة وجدة انتصر أمس الخميس في مباراة نصف النهاية على جامعة الحسن الثاني (الدار البيضاء) بنتيجة 36 مقابل 25..

من جانب آخر انهزم فريق جامعة محمد الأول بوجدة (إناث) في المقابلة النهائية التي جرت صباح اليوم بنفس القاعة أمام جامعة عبد المالك السعدي (تطوان) بفارق هدف واحد فقط 14 مقابل 13. فيما عادت الرتبة الثالثة مناصفة بين جامعة شعيب الدكالي (الجديدة) وجامعة الحسن الثاني (الدار البيضاء)

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وأظهر فريق جامعة محمد الأول بوجدة (إناث وذكور) حضورهم القوي في تصفيات البطولة الوطنية الجامعية لكرة اليد، التي شارك فيها عدد من الجامعات المغربية بالعاصمة الرباط يومي الخميس والجمعة 12 و13 ماي 2020.

وتعود هذه النتائج إلى الإيجابية للطاقم التقني المكون مصطفى فتحي وعصام لعتيقي وحسن حدو، وبفضل الدعم المادي والمعنوي لرئيس الجامعة الأستاذ ياسين زغلول وباقي مكونات المؤسسة الجامعية.