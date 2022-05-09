برنامج أوراش: 867 مستفيد ومستفيدة من أوراش عامة مؤقتة في إطار برنامج أوراش بإقليم إفران

من أجل الإدماج الاقتصادي للشباب في إطار تنفيذ برنامج أوراش عامة كبرى وصغرى تم توقيع اتفاقية شراكة ما بين وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات من جهة والمجلس الإقليمي لإفران من جهة أهرى الهدف منها: تحديد عدد الأشخاص المزمع إدماجهم في إطار أوراش عامة مؤقتة برسم سنة 2022 والمدة الإجمالية لإنجاز الأوراش المخصصة لإقليم إفران خلال هذه السنة.

في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن الأوراش العامة المؤقتة هاته، تهدف الى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية، كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة تمكن من إدماج الفئات المستهدفة في إطار عقود عمل محددة المدة.

بموجب هذه الاتفاقية، يتوخى الطرفان الموقعان عليها، تحقيق هدف استفادة 867 شخص من هذا البرنامج بإقليم إفران في حدود مدة إجمالية لإنجاز الأوراش تساوي 3468 شهر شخص وذلك بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية النشيطة بالإقليم. لهذه الغاية، ولتيسير إنجاز الأهداف المسطرة بهذه الاتفاقية، تم رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية أجور المستفيدين وحصة المشغل برسم التغطية الاجتماعية، في حدود 3468 شهر شخص موزعة على 867 مستفيد ومستفيدة على ألا تقل مدة كل ورش عن ثلاثة أشهر، كما تم رصد الاعتمادات اللازمة للتأمين عن حوادث الشغل لفائدة المستفيدين طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل مع تخصيص منحة تأطير الجمعيات والتعاونيات للمستفيدين من البرنامج والمحددة في مبلغ 658.920,00 درهم بما يعادل 190 درهم شهريا عن كل مستفيد.

لإنجاح برنامج أوراش عامة كبرى وصغرى هذا الذي يرمي إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي لشباب إقليم إفران , عملت اللجنة الإقليمية لبرنامج أوراش على تحديد عدد الأوراش في 21 ورش مهتم بما مجموعه 31 موضوع لفائدة 867 مستفيد و مستفيدة بالإقليم معتمدة في ذلك على معايير دقيقة لتحديد لائحة الأوراش حيث تم اعتماد أوراش مندمجة من شأنها ضمان استمرارية التشغيل لأكثر من ثلاثة أشهر مع اعتماد معيار الأوراش البسيطة التي لا تتطلب توفير إمكانيات لوجستيكية كبيرة و معيار توفر الكفاءات اللازمة للعمل بالأوراش المقترحة و معياري التوزيع الترابي العادل بين مختلف الجماعات بالإقليم و تحديد الأولويات من حيث الفئات المستهدفة والنتائج المطلوب تحقيقها و معيار الالتقائية والانسجام بين الأوراش المقترحة.

الأوراش التي تم تحديدها من طرف اللجنة الإقليمية لبرنامج أوراش و المقترحة من طرف الجماعات الترابية المنتخبة بالإقليم فتهم ثمانية أوراش لتنقية شبكات التطهير والشعاب والوديان والسواقي والنظافة وصيانة المقابر والمساحات الخضراء وقلع الأشجار وتغطية الآبار المهجورة بمعدل ورش لكل جماعة قروية بالإضافة لورش تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب مع تعويض الانبوب القديم بأنبوب جديد الرابط بين منبع تيسكدلت والخزان على مسافة 01 كيلومتر وتسييج المنبع والخزان بالجماعة القروية لواد افران و ورش ربط المنازل بشبكة الماء الصالح للشرب بزاوية بن صميم، ورش بمدينة أزرو لتهيئة شوارع وأزقة احياء المدينة بما في ذلك المساحات الخضراء، التشجير، الأثاث الحضري وصباغة الأرصفة وممرات الراجلين وتنقية شبكات التطهير والشعاب والوديان وتزيين الواجهات وصيانة المقابر وحماية المدينة من الفيضانات و مشروع مماثل بمدينة إفران.

أما الأوراش المقترحة من لذن المصالح الخارجية بالإقليم فقد تم تحديدها في ورش قطاع السياحة و يهم تنظيف المدارات السياحية وصيانتها, ورش تنقية شبكات التطهير بالمخيمات والحرص على نظافتها وجماليتها بالنسبة لقطاع الشباب و الثقافة, ورش للتشجير يهم قطاع المياه و الغابات, ورش ترميم و إصلاح السواقي خاص بقطاع الفلاحة, ورش تنقية جنبات الطريق والتجهيزات الفنية وصيانة الطرق غير المصنفة يهم قطاع التجهيز و الماء, ورش خاص بالدعم التربوي و أخر بالمسرح و التنشيط المدرسي يهمان قطاع التربية الوطنية و الرياضة, ورش ولوج مجال التسويق الالكتروني، التجارة الالكترونية والتواصل عن بعد في قطاع الصناعة التقليدية و أخيرا, ورش لدعم خدمة الاستقبال والتوجيه وتجويد التكفل الصحي بالمريض وتعزيز رقمنة المصالح الصحية يهم قطاع الصحة و الحماية الاجتماعية.

في انتظار نتائج مختلف طلبات العروض المتعلقة بانتقاء الجمعيات والتعاونيات في إطار مختلف هذه الأوراش العامة المؤقتة المحددة لإقليم أفران برسم سنة 2022, ونظرا لاستعجالية موضوع الدعم المدرسي لارتباطه باقتراب السنة الدراسية من نهايتها، عجلت اللجنة الإقليمية لبرنامج أوراش بإفران الجمعيات والتعاونيات بانتقاء 11 جمعية من أصل 17 جمعية التي تقدمت للمشاركة في لبرنامج وذلك لتنفيذ مشروع الدعم المدرسي بمختلف المؤسسات الإعدادية والثانوية بالإقليم.

محمد الدريهم