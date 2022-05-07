المنصة الإقليمية الأرز للشباب جوهرة في خدمة الشباب بقلب مدينة إفران

عقدت الجمعية الإقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مديرة المنصة الإقليمية الأرز لشباب إفران، الجمعة 6 ماي الفارطة، جمعا عاما عاديت غير انتخابي بمقر منصة الأرز المذكورة في إفران

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بعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها رئيس الجمعية السيد اليعقوبي جواد، انتقل هذا الأخير لتلاوة التقرير الأدبي المتعلق بأنشطة الجمعية منذ إنشائها يوم 19 نوفمبر 2020 الى حدود 31 ديسمبر 2021 والذي تمت مناقشته والمصادقة عليه بالإجماع من قبل أعضاء الجمع العام الحاضرين و ذلك قبل إعطاء الكلمة لأمينة صندوق الجمعية السيدة فاطمة منيب التي قدمت النتائج المالية الإيجابية لهذه المنظمة غير الحكومية و المتمثلة في 800.000.00 درهم كمداخل خصصتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإفران كمنحة للجمعية لتمكينها من تدبير و تسيير المنصة ومصاريف لم تتجاوز292.428,31 درهم لتترك رصيد مالي يقدر بحوالي 507.471,69 درهم في حساب الجمعية.

وفي تصريح للجريدة، أكد السيد جواد اليعقوبي على أنه مسرور بالجهود الكبيرة المبذولة للوفاء بالتزامات جمعيته التي تدبير المنصة، على الرغم من أن توقعات أعضاء الجمعية أكثر طموحًا من ذلك. ليضيف بأن المجالات الرئيسية التي عملت فيها الجمعية ركزت على استقبال الشباب وإرشادهم، وتحسين فرص العمل، ودعم قادة المشاريع، وبناء قدرات جمعيات المجتمع المدني.

أما فيما يتعلق بخطة عمل الجمعية اسنة 2022، فقد أكد السيد اليعقوبي جواد أن الجمعية خلال هذه السنة ستقترب أكثر فأكثر من الشباب من خلال حملات للتوعية والتحسين عن قرب بمدن وقرى الإقليم، كما أنها ستقوم بالتعبئة وستشرك أيضًا شركائها سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص أو من المجتمع المدني، من أجل احترام التزاماتنا بشكل أفضل لأن هدفنا الرئيسي، كما قال، هو شباب الإقليم الذين نريد دمجهم في عالم العمل.

من خلال قراءة التقرير الأدبي، علمنا أنه من حيث الاستقبال والتوجيه، استقبلت منصة الأرز للشباب بإفران حوالي 984 زائرًا شابًا من كلا الجنسين، 774 منهم سجلوا وتم إرشادهم من قبل منشطي المنصة.

فيما يتعلق بتحسين القابلية للتوظيف، نظمت منصة الأرز للشباب بإفران اجتماعات تواصلية مع 221 من الفتيات والفتيان من أجل التعريف بالمنصة وأهدافها، و182 مقابلة مع الشباب، و08 ورشات عمل حول تحسين فرص العمل لصالح 96 شاب وشابة، دورة تدريبية لفائدة 25 شباب وشابة من منشطي التعليم الأولي، وتدريب في المجال الفلاحي لفائدة 25 شاب وشابة، ودورة تدريبية لفائدة 25 شابا كهربائيا في مجال تركيب ألواح الطاقة الشمسية.

من حيث دعم المشاريع، نظمت الجمعية التي تدير منصة الأرز للشباب في إفران دورتين تدريبيتين لصالح 24 تعاونية نشيطة بالإقليم، ثلاث جلسات توعية لصالح 44 شاب وشابة مهتمين ببرامج « انطلاقة » و « أمواج » كما نفذت 42 دراسة جدوى لصالح قادة المشاريع الشباب في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقدمت 52 مشروعًا إلى المنصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تمت المصادقة من طرف اللجنة الإقليمية على 40 مشروعًا من بين المشاريع المقدمة والمتعلقًة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

تجدر الإشارة كذلك إلى أنه فيما يتعلق بتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني، نظمت الجمعية الإقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإفران دورة تدريبية حول الذكاء الجماعي في إدارة الجمعيات لصالح 13 جمعية نشيطة بالإقليم.

في ختام هذا الجمع العام، ناقش أعضاء الجمعية الإقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفران التوجهات الرئيسية لخطة العمل لعام 2022 والتي ستتم المصادقة عليها في الأيام المقبلة بعد إدخال بعض التعديلات التي اقترحها الأعضاء.

محمد الدريهم