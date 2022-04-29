يوم السبت 14 مايو 2022، ستكون جمعية رواد الأعمال المغربية (Maroc Entrepreneurs) بفرنسا، على موعد مع عشاق ريادة الأعمال وذلك في إطار الحدث السنوي الرائد المنظم من طرف الجمعية والمتمثل في » يوم إنشاء المقاولة: » والذي سيقام على مدار اليوم في « بيت الكمياء » بباريس حيث سينظم كذلك حفل اختتام برنامج الجمعية الخاص بدعم إنشاء المقاولات: Tremplin Maroc » ».

وفاءً بالتزامها بالمشاركة بنشاط مستمر في التنمية الاقتصادية للمغرب منذ 22 سنة، تقوم الجمعية أيضًا بأنشطة متميزة وملموسة لتقريب ضفتي البحر الأبيض المتوسط ​​من بعضهما البعض من خلال دعم قضية ريادة الأعمال وخلق ديناميكية بين الجنوب -الجنوب وجنوب- شمال في مجال الأعمال والاستثمار.

في هذا السياق تم اختيار شعار لا يحيد بأي حال من الأحوال عن هذا المبدأ التوجيهي للجمعية ويهدف إلى أن يكون إعلانًا عن ولادة جديدة وانتعاش اقتصادي بعد هذه الفترة غير المحتملة بسبب جائحة COVID-19؛ الا وهو: « المغرب الجديد، تحديات جديدة نحو التنمية الشاملة والمستدامة ».

خلال هذه النسخة الجديدة ليوم إنشاء المقاولة برسم سنة 2022، تعتزم الجمعية تسليط الأضواء على المستجدات الاقتصادية وآفاق النمو بالمملكة المغربية وذلك عبر تنظيم مائدتين مستديرتين، الأولى في موضوع » الدينامية الجديدة للجهات وهيكليتها. المشاريع والبرامج الرامية لخلق نظام بيئي يفضي إلى تنمية ريادة الأعمال والاستثمار ». والثانية تركز على القطاعات الرئيسية وذلك بمشاركة ممثلين وفاعلين يساهمون في التأثير الاقتصادي للمغرب محلياً ودولياً.

وكبادرة فريدة من نوعها هذه السنة، ستكون المساحة المخصصة لمنتدى Tremplin Maroc أكبر والمعرض الذي كان يجمع خلال كل دورة ممثلين من النظم البيئية الاقتصادية وريادة الأعمال المغربية والفرنسية، سيستضيف « قرية الجهات » (Village des Régions) حيث يمكن للمشاركين اللقاء بالممثلين مختلف جهات المملكة للتعرف على فرص الأعمال والاستثمار المتاحة لهم بها.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم جمعية رواد الأعمال المغربية بتكريم حاملي المشاريع المدعومين والمستفيدين من المواكبة في إطار برنامج Tremplin Maroc » » لسنة 2021 الفارطة كما ستتم مكافأة المشاريع الناجحة وتمكين حامليها من ربط علاقات مميزة لمواصلة رحلتهم الريادية.

هذا ومن المتوقع أن يزور هذا اليوم أكثر من 1000 زائر سيشمل أيضًا برنامج الدورة مجموعة من Master Class، ووجبة غداء للتواصل، وعروضًا لمسارات مقاولين رياديين واجتماعات عمل.

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة الرابعة عشرة من يوم إنشاء المقاولات سترحب بالمؤسسات والجهات الفاعلة من النظام البيئي لريادة الأعمال المغربي والفرنسي: مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة المملكة المغربية في فرنسا، وتمويلكم ، والوكالة المغربية للتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) وممثلي مراكز الاستثمار الإقليمية (CRI) وصناديق الاستثمار ورجال الأعمال المتمرسين.

محمد دريهم