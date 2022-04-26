سينما الشباب: جمعية نادي الشاشة للطفولة والشباب بأزرو تنظم « ليالي سينما شباب المدينة”

في إطار أنشطتها الثقافية السنوية وبتنسيق مع الجماعة الترابية لمدينة أزرو والمندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب، تنظم جمعية نادي الشاشة للطفولة والشباب بازرو: » أيام سينما شباب المدينة » وذلك ما بين 27 و30 ابريل 2022..

لهذا الغرض، وضع المنضمون برنامجا متنوعا الهدف منه تنظيم مجموعة من الدورات التكونية وورشات عمل في تقنيات السينما وكتابة السيناريو الى جانب مجموعة من العروض السينمائية التربوية لأفلام قصيرة سبق وان تم عرضها ضمن مهرجانات الجمعية السابقة وذلك من أجل خلق حافز جديد من أجل الابداع والتفتح الفني. كما ستنظم أنشطة فنية أخرى لفائدة طفولة وشباب المدينة على أساس ان تنفتح هذه الأنشطة لتهم مختلف مدن وقرى الإقليم في الفترة اللاحقة.

يأتي هذا النشاط في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تنهجها الجمعية والتي تسعى من خلالها الى خلق مبادرات سينمائية تربوية وشبابية بالمدينة والاقليم وتطوير عمل الأندية السينمائية المدرسية وتفعليها. كما يشكل برنامج” ليالي سينما شباب المدينة » الغني هذا, جزءاً من برامج عديدة سوف تنظمها الجمعية من أجل خلق حس نقدي وفني لدى الطاقات الشابة وأيضا إغناء الحس الجمالي لديهم ودعم المنتوج الفني البديل وتشجيع الشباب على الخوض في تجارب مختلفة وإبداعية لأجل إيصال المعلومات والقيم الإبداعية بطرق سهلة و سلسة، كما تهدف الجمعية أيضا الى خلق قاعدة جماهرية من المتتبعين الشغوفين بالسينما والفن بالمدينة والاقليم ،

حسب منظمي هذه الأيام السينمائية، سوف يتم استهداف شباب مدينة ازرو وتلاميذ مؤسساتها التعليمية العمومية مع تخصيص يوم الاربعاء للمدارس الخصوصية. كما سيتم العمل على تفعيل عمل الأندية السينمائية المدرسية وتأسيس أخرى جديدة من أجل خلق قاعدة للنوادي السينمائية المدرسية بالإقليم وجعلها نواة لعمل مستقبلي بين جمعية نادي الشاشة للطفولة والشباب بأزرو والمديرية الإقليمية للثقافة والشباب، حيث تعتبر النوادي السينمائية بالمؤسسات التعليمية رافعة للعمل التربوي وبوابة لانفتاح التلميذ على محيطه الفني والثقافي

ليالي سينما شباب المدينة”

نوعية التكوين نوعية النشاط التوقيت والمكان التاريخ

تقديم حصص مبدية خاص بلغة السينما عرض فيلم أبناء المستحيل

للمخرج محمود حسام الثالثة زوالا

المركب الثقافي بازرو الاربعاء 27/4/2022

تقديم حصص مبدية خاص بلغة السينما عرض فيلم الجامع

للمخرج داود السيد الثالثة زوالا

المركب الثقافي بازرو الخميس 28/4/2022

تقديم حصص خاصة بلغة السينما ليلتهم للمخرج ياسين فنان

الجامع للمخرج داود السيد الثالثة زوالا

دار الشباب اقشمر الجمعة 29/4/2022

تقديم حصص خاصة بلغة السينما أبناء المستحيل وأبناء السماء

للمخرج ماجد ماجدي الثالثة زوالا

دار الشباب اقشمر السبت 30/4/2022

محمد الدريهم